Photomath, il supporto nello studio della matematica in un’app

Photomath è un tutor virtuale per dare supporto agli studenti nello studio della matematica, creata per aiutare i ragazzi a superare gli errori, imparare le regole, acquisire fiducia e comprendere in maniera semplice. Da qualche giorno è arrivata in Italia la versione premium di quest’app per l’istruzione – disponibile sia per Android sia per iPhone e iPad – che nel mondo è già stata scaricata oltre 300 milioni di volte.

Photomath si basa su una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, che permette di leggere tutti i problemi, anche quelli scritti a mano. Questo fa di questo piccolo strumento un supporto virtuale vero e proprio per trovare la soluzione di problemi di algebra, aritmetica e geometria. La tecnologia di riconoscimento delle foto AI dell’app fornisce soluzioni dettagliate in modo che gli studenti possano imparare il “come” e il “perché” memorizzando ogni passaggio e imparando le diverse possibilità per risolvere lo stesso problema.

Non manca, anche se l’intelligenza artificiale fa molto, il fattore umano. Photomath ha a disposizione un team interno di esperti di matematica che elabora le modalità migliori per l’insegnamento e il supporto degli studenti nella risoluzione dei problemi, offrendo approfondimenti e spiegazioni scegliendo da oltre 450 libri di testo.

Gli studenti avranno a disposizione, a portata di tap, un tutor virtuale vero e proprio, capace di dare supporto anche quando i genitori non sanno rispondere o l’insegnante non è disponibile. Gli argomenti per cui Photomath offre risposte e spiegazioni sono tantissimi: aritmetica, numeri interi, frazioni, numeri decimali, potenze, radici, fattori, equazioni / disequazioni lineari, equazioni di secondo grado, sistemi di equazioni, logaritmi, funzioni, matrici, grafici, polinomi, identità, sezioni coniche, vettori, matrici, numeri complessi, sequenze e serie, funzioni logaritmiche, limiti, derivate, integrali, tracciatura curve, combinazioni, fattoriali.

Photomath è uno strumento utile ai ragazzi delle scuole secondarie, mentre chi frequenta la scuola primaria può trovare app interessanti di supporto all’apprendimento in questa nostra selezione di app per i compiti, o nelle sezione dedicata alle app per l’istruzione disponibile a partire da questa pagina di Macitynet.

L’applicazione, disponibile anche in lingua italiana, è gratis su App Store per iPad e iPhone e offre acquisti in-app, dai 10,99 euro in su. E’ possibile effettuare l’upgrade a Photomath Plus a 69,99 euro.