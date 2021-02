Con l’app Mappe di iOS 14.5 è possibile segnalare traffico e incidenti come Waze

Su iOS 14.5 (al momento una versione preliminare nelle mani di sviluppatori e beta tester) Apple ha integrato una funzionalità nell’app Mappe che consente agli automobilisti di segnalare incidenti, pericoli sulla strada, controlli della velocità e altre problematiche per sconfiggere il traffico, funzionalità alla stregua di quelle offerte dall’app Waze, con i “wazer” (automobilisti, editor delle mappe e beta tester) che contribuiscono alla navigazione in tempo reale e si aiutano a vicenda per arrivare a destinazione più facilmente.

A riferire della novità è il sito Macrumors, spiegando che, quando si indica una destinazione, Siri riferisce che è possibile segnalare incidenti o pericoli notati lungo la strada.

Con uno swipe sull’interfaccia dell’app Mappe di Apple è possibile mostrare dettagli sulla zona nella quale ci troviamo e segnalare con un pulsante dedicato un incidente, un pericolo, un autovelox o altro ancora, sulla falsariga di quanto consentono di fare già app come Waze e simili.

È anche possibile pronunciare una frase del tipo; “Ehi Siri, c’è un incidente”; l’assistente invierà il report a Mappe e probabilmente, ricevendo un numero sufficiente di segnalazioni, altri automobilisti verranno avvertiti del problema/pericolo su quel percorso.

Il meccanismo delle segnalazioni per l’app Mappe di Apple è per il momento disponibile negli USA e non è chiaro se e quando sarà disponibile anche in altre nazioni. Il sistema è disponibile anche con CarPlay, permettendo di segnalare incidenti e altri problemi dall’interfaccia dei sistemi CarPlay.

Waze, come accennato, offre da tempo queste funzioni, consentendo inoltre di segnalare prezzi nelle stazioni di servizio (inserendo i prezzi aggiornati del carburante), contrassegnare una chiusura stradale, pericoli sulla strada o lato strada, problematiche meteo (strada innevata, nebbia, grandine, inondazione, ghiaccio), ingorghi, incidenti, e persino di tracciare una strada mancante (basta toccare “Problema della mappa”, poi “Traccia”, iniziare a guidare e, al termine, “Interrompi”. Si accede all’editor di mappa utilizzando il proprio nome utente e la password di Waze e si collega il tratto di strada alla località pertinente).