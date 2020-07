Con Luminar 4.3 la correzione e gestione foto per Mac e PC ancora più potente

Oggi Skylum ha rilasciato l’ultimo aggiornamento per Luminar​, la versione 4.3, che si concentra sul miglioramento dell’esperienza complessiva per gli artisti attraverso numerosi aggiustamenti e miglioramenti delle prestazioni. Disponibile come aggiornamento gratuito per tutti gli utenti attuali di Luminar 4, questo aggiornamento aggiunge la possibilità di cercare le foto, un miglioramento dell’esperienza dell’utente con riguardo ai Look, l’integrazione con 500 px, una nuova interfaccia per il crop e numerosi miglioramenti delle prestazioni. Offre anche un nuovo oggetto – una navetta spaziale – insieme a diversi altri miglioramenti, per lo strumento Cielo aumentato IA. Ecco le novità, una per una.

: Il tool per le maschere è ora estremamente facile da usare, poiché le aree mascherate sono visibili durante il processo grazie a una maschera rossa trasparente. Miglioramenti alla localizzazione: Luminar 4.3 offre miglioramenti alle traduzioni di tutte le lingue supportate e capisce il tedesco, il giapponese, il coreano, l’italiano, il francese e lo spagnolo.

Luminar 4.3 è un aggiornamento gratuito per gli utenti attuali di Luminar 4. Su Mac, clicca nella barra dei menu in alto e scegli Luminar 4> Verifica aggiornamenti. Se hai acquistato tramite il Mac App Store, apri semplicemente l’App Store e vai alla scheda Aggiornamenti. Su Windows, nella barra dei menu in alto scegli Aiuto> Controlla aggiornamenti. Se esegui Luminar come plugin di Photoshop, Lightroom Classic o Photoshop Elements, si consiglia di avviare nuovamente il programma di installazione del plugin. E’ inoltre disponibile un ​manuale utente ampliato dedicato alla ricerca e all’individuazione di risposte alle domande sul software.

[L’aggiornamento è in corso di rilascio nella giornata di oggi]

Potete leggere la nostra recensione su Luminar 4 cliccando qui. Ricordiamo che il software è disponibile per Mac e Windows in Italiano al prezzo di 79,00 Euro come acquisto una tantum.