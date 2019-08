Mozilla Thunderbird riparte dalla versione 68

Thunderbird, il client open-source e cross-platform per posta elettronica, chat, gestione calendari, contatti e newsfeed di Mozilla, passa direttamente alla versione 68. La nuova release non si scarica come aggiornamento ma come un download separato.

Il salto nella numerazione è un passaggio che mette in pari il numero di versione con quello di Mozilla Firefox. Sono state integrate varie migliorie (qui le note di rilascio complete) e sistemati alcuni bug. Novità più importanti arriveranno con le future versioni. Gli sviluppatori spiegano che c’è molto lavoro da fare “sotto il cofano” per rendere il software “a prova di futuro” ma stanno creando una base consolidata che offre già ora benefici visibili.

Thunderbird 68 richiede Mac OS X 10.9 o seguenti e si scarica da qui.

Sono stati modernizzati alcuni elementi dell’interfaccia, l’icona “hamburger” che richiama il menu ora è simile a quella di Firefox con meno voci e menu dai quali richiamare le sottosezioni. Le Preferenze si aprono in una scheda anziché in una nuova finestra, alla stregua di come avviene su Firefox. È stato migliorato il tema Dark, la gestione degli allegati, di FileLink (servizio per l’invio di file di grandi dimensioni).

A gennaio di quest’anno, Mozilla ha anticipato ciò che aspetta gli utenti di Thunderbird nel corso dell’anno, con novità relative a interfaccia, performance e altro ancora, spiegando che sull’applicazione ora lavorano nuovi sviluppatori a tempo pieno grazie alle donazioni. Tra i miglioramenti in arrivo a breve, funzionalità relative alla crittografia e alle e-mail cifrate. Nessun accenno a una versione mobile. Sul versante desktop, a quanto pare, Thunderbird vanta 25 milioni di utenti in tutto il mondo.