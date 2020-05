Cosa sono i Plus Code di Google Maps e come utilizzarli al meglio

Non è probabilmente la funzione di Google Maps più utilizzata, eppure i Plus Code sono davvero molto comodi, ma soprattutto utili, per condividere la posizione di determinati luoghi, soprattutto quando non vi è la via disponibile. In questo articolo vi spieghiamo cosa sono, e come utilizzarli al meglio su iOS, Android, e anche da PC o Mac.

In parole molto semplici i plus code funzionano come gli indirizzi, anche quando non è disponibile un indirizzo. Un plus code, come suggerisce lo stesso nome è, sostanzialmente, un codice che l’utente può utilizzare o condividere per trovare un luogo esatto su Google Maps, che sia la propria casa, attività o un altro luogo.

Un plus code è formato da 6 o 7 lettere e numeri, e una città. Questo codice univoco identifica, per l’appunto, un luogo sulla mappa, e risulta particolarmente interessante e utile quando si vuole individuare un luogo che, ad esempio, non ha indirizzo. Tuttavia, i Plus Code funzionano su qualsiasi luogo sulla mappa, anche quelli identificati da un indirizzo.

Come trovare il plus code:

Su smartphone o tablet Android e iOS è sufficiente aprire l’app di Google Maps, o anche la versione mobile su web, cliccare e tenere premuto un luogo per inserire un segnaposto su Google Maps. A questo punto, in basso, toccando l’indirizzo o la descrizione del luogo prescelto, si avrà il Plus Code ad esempio 8439VCW3V+PG. Come detto, il Plus Code contiene anche il nome della città, ma se questa non dovesse essere disponibile, sarà sostituita da un codice. Allo stesso modo, da Web, è sufficiente cliccare un qualsiasi punto sulla mappa, così da aggiungere un segnaposto, poi cliccare sul nome o sulla descrizione del luogo che appare in basso, e così facendo nella scheda a sinistra si avrà, come prima voce, il Plus Code del luogo prescelto.

Cliccando sul Plus Code, questo sarà copiato negli appunti, su iOS o Android, e sarà possibile incollarlo in qualsiasi campo di testo, quindi in un messaggio, o una mail. Insomma, lo si potrà condividere con estrema facilità con chiunque.

Questo Plus code servirà a ritrovare il luogo desiderato. Ed infatti, è sufficiente aprire Google Maps su iOS, Android, ma anche da web, incollare nella barra di ricerca indirizzi il Plus Code precedentemente copiato, che subito vi apparirà l’esatto punto desiderato nella mappa. Avviando la navigazione, Google Maps vi porterà nell’esatta posizione desiderata.

