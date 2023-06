Che iPhone 15 Pro sarà diverso dentro ce lo dicono anche le custodie

Come spesso accade i primi sguardi suoi futuri iPhone si possono lanciare guardando le custodie. Ed è così anche per iPhone 15 per il quale i solerti produttori cinesi di accessori (grazie a dipendenti infedeli che fanno trapelare schemi e disegni dei nuovi modelli in produzione) hanno già messo in circolazione alcuni esemplari di cover.

Da esse possiamo avere conferme sul fatto che dal punto di vista del design e della struttura iPhone 15 sarà molto simile ad iPhone 14. Ma ci sono dettagli che fanno pensare che la struttura interna sia differente da quella attuale. In particolare lo si percepisce dal fatto i tasti sono statti tutti spostati.

In particolare si nota che in iPhone 15 Pro i pulsanti di accensione e volume saranno leggermente riposizionati rispetto a quelli presenti sugli attuali iPhone 14 Pro come si nota da immagini di accessori condivise sul social cinese Weibo. Tutti i bottoni saranno un po’ più in basso rispetto agli equivalenti pulsanti di iPhone 14 Pro.

Anche se a quanto pare Apple ha abbandonato l’idea di utilizzare tasti aptici per il volume, lo spostamento delle componenti è un segnale che l’elettronica interna e la scheda madre sono state ridisegnate presumibilmente per fare spazio a nuove componenti o ad una nuova batteria.

Aspetto ancora più evidente delle novità è il fatto che il tasto mute (l’interruttore silenzioso/suoneria) si confermerebbe privo di parti mobili e sensibile alla pressione, confermano novità all’interno del telefono. Nelle immagini della cover ha anche una sagoma più piccola.

Ricordiamo che il “mute” dovrebbe offrire funzionalità alla stregua del tasto il tasto Azione su Apple Watch Ultra dando accesso rapido ad alcune delle funzionalità preferite e non essere solo un semplice tasto per attivare/disattivare la suoneria.

L’immagine di una diversa custodia condivisa su Twitter dall’utente “Majin Bu” evidenzia anche la maggiore dimensione degli obiettivi delle fotocamere e anche il microfono più grande. Altro segnale che all’interno arriveranno importanti novità

E la porta di ricarica? Come sappiamo iPhone 15 dovrebbe avere un connettore USB-C e non più una Lightning e pure questo emerge dalla custodia: La nuova porta ha una sagoma leggermente più grande

Relativamente al design di iPhone 15 Pro sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple ha previsto uno chassis in titanio, bordi leggermente curvi sul davanti e sul retro, cornici più sottili.