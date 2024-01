Cybertruck più veloce di una Porsche 911 è una mezza bugia

In molti ricorderanno il video pubblicato da Tesla di un Cybertruck che trasporta una Porsche 911 battere proprio una Porsche 911. Il video in questione ha fatto il giro del mondo, ma ora si scopre che, nonostante non sia un falso, risulta essere quanto meno fuorviante. Ecco perché.

Il video in cui il Cybertruck gareggia con una Porsche 911 su una pista di drag californiana mostra un impressionante tempo inferiore ai 11 secondi sulla distanza di un quarto di miglio per il pick-up elettrico con un rimorchio a traino che ospita una Porsche 911 identica a quella della gara.

Come sottolineato da Jason Fenske, conduttore di Engineering Explained, questo risulta essere “fuorviante”, perché iil video mostra il tempo sulla distanza di un quarto di miglio, ma dopo aver invece mostrato una gara di drag percorsa invece su un ottavo di miglio.

Montato così, il tempo che appare alla fine del video sembra quasi riferirsi al quarto di miglio, mentre la gara si è svolta sull’ottavo di miglio. E’ chiaro che su questa distanza inferiore il Cybertruck possa dare sfoggio del suo spunto maggiore, risultando addirittura più veloce. Tutt’altro risultato, invece, avrebbe avuto la gara sul quarto di miglio: alla lunga, certamente, la Porsche 911 avrebbe avuto la meglio.

Per mettere alla prova la dichiarazione del signor Musk, che invece sosteneva una vittoria anche sul quarto di miglio, Fenske ha contato i fotogrammi nel video di Tesla e ha calcolato che Cybertruck ha impiegato 8,25 secondi per percorrere l’ottavo di miglio. Questo confrontato con i 6,94 secondi che ha impiegato per percorrere l’ottavo di miglio senza carico.

È improbabile che il divario tra Cybertruck con la 911 a traino non si ampliasse tra l’ottavo e il quarto di miglio, calcolando che l’auto Tesla potrebbe aver fatto al meglio un quarto di miglio in 12,3 secondi.

Utilizzando calcoli matematici più dettagliati, lo stesso stima che la Tesla avrebbe probabilmente fatto un quarto di miglio in 12,8 secondi. È comunque un tempo impressionante, ma è certamente più lento del tempo di 12,2 secondi che alcuni media americani hanno ottenuto con una Porsche Carrera T con cambio manuale.