Da iOS 14 indizi su nuove funzionalità di Apple TV

Continuano ad arrivare indiscrezioni sulle funzionalità che vedremo in iOS 14 e altre novità per watchOS 7, iPadOS 14 e tvOS 14. Il sito 9to5mac ha riferito di varie migliorie relative alla gestione delle luci con HomeKit, di novità anche per quanto riguarda il riconoscimento dei volti, e anche di una possibile novità relativa alla Apple TV, con nuove opzioni audio per AirPlay 2, con la possibilità di assegnare gli HomePod come speaker predefiniti e sfruttare questi ultimi per come canali surround.

Già dalle beta di tvOS 13.4 sono emersi indizi che lasciano immaginare l’arrivo di una nuova Apple TV ma nel codice di una beta di iOS 14 che 9to5Mac avrebbe avuto modo di vedere in anteprima, sono stati individuati riferimenti di una opzione audio per AirPlay 2 grazie alla quale dovrebbe essere possibile selezionare una coppia di HomePod come speaker predefiniti per Apple TV. Quest’ultima consente già di trasmettere l’audio della TV in modalità wireless ad altoparlanti AirPlay 2, ma la connessione non è possibile se lo speaker viene sfruttato per altre attività; la connessione inoltre, si perde a volte anche quando il dispositivo va in standby.

Stando a quanto riferisce il sito statunitense, la possibilità di assegnare gli HomePod come speaker lascia immaginare l’arrivo di una nuova Apple TV e forse anche di una versione meno costosa degli speaker della Mela. La Casa di Cupertino ha registrato brevetti che consentono di sfruttare HomePod alla stregua di canali surround di Apple TV. Quest’ultimo dispositivo con AirPlay 2 supporta al momento l’uscita stereo.

Apple TV 4K e Apple TV HD riproducono automaticamente l’audio nella qualità più elevata supportata dal proprio sistema di home entertainment. Andando in Impostazioni > Video e audio > Formato audio è possibile attivare “Modifica formato” e da qui scegliere tra Dolby Digital 5.1 (riprodurre l’audio su più altoparlanti e un subwoofer, ad esempio un sistema di altoparlanti 5.1) e Stereo (la qualità supportata per tutti i televisori, i film e i programmi TV, in cui l’audio viene riprodotto tramite un canale destro e un canale sinistro).

