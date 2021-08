Da OtterBox il supporto MagSafe per angolare perfettamente iPhone

OtterBox ha lanciato il suo supporto pieghevole per MagSafe, compatto e ottimizzato per iPhone 12, che combina il sistema di ricarica di Apple con un supporto da scrivania che può inclinare il dispositivo come si preferisce.

Il supporto pieghevole OtterBox con MagSafe è dotato di una cerniera, che consente di posizionare l’iPhone collegato ad angolo retto, così da essere utile per diverse applicazioni, come videochiamate alla scrivania o lo streaming di video sul divano.

Per funzionare correttamente è necessario un caricatore MagSafe, che può essere posizionato nel supporto principale. Per mantenere il cavo in ordine, la base incorpora una sezione apposita per avvolgerlo, così da ridurre al minimo l’ingombro ed eliminare l’eccesso che può esserci tra il supporto e la presa.

Una volta installato il caricatore MagSafe, gli iPhone compatibili possono essere montati con orientamento verticale e orizzontale. Quando non è in uso, la cerniera consente alla sezione superiore di appoggiarsi sulla parte superiore della base.

Realizzato in policarbonato e alluminio, il supporto ha una base in gomma sintetica per ridurre al minimo la possibilità che scivoli sulla. Il produttore assicura una finitura premium resistente a graffi e alle impronte digitali, mantenendo intatto l’aspetto più a lungo.

Offerto nella colorazione Atlas Silver, il supporto pieghevole OtterBox per MagSafe ha un prezzo di 39,95 ed è disponibile sul sito Web di OtterBox. Su Amazon tutti i prodotti OtterBox sono disponibili a questo indirizzo.

Se siete interessati agli accessori Magsafe, a partire da questo indirizzo troverete tutte le notizie in merito, con recensioni su alcuni prodotti che sfruttano la nuova tecnologia magnetica di Apple.