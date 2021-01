Diagnosi gratuita di iPhone e iPad con l’app TestM

Gli iPhone e gli iPad sono i telefoni e i tablet che si vendono meglio nel mercato dell’usato e si trovano spesso occasioni anche nel mercato dei ricondizionati (a questo indirizzo alcuni nostri consigli su cosa controllare prima di comprare un iPhone usato).

I tecnici dei centri di assistenza autorizzati hanno a disposizione gli strumenti di Apple per verificare i dispositivi. Questi tool non sono disponibili per gli utenti finale ma è possibile fare delle verifiche in proprio con strumenti (app) di terze parti.

Esistono varie applicazioni di questo tipo e sicuramente tra quelle meglio realizzate c’è TestM, utility che, oltretutto, è anche gratuita.

L’app è di semplice uso: dopo averla scaricata, dalla sezione “Diagnostica” è possibile eseguire 25 diversi test. L’app esegue test sull’altoparlante, stress test sulla batteria sulla telecamera anteriore, sul touch screen, sull’altoparlante, sulla telecamera posteriore, sul Bluetooth, sulla vibrazione, sul funzionamento del GPS, la precisione del tocco, sul “pizzico”, sul Flash a LED, sui pulsanti, sul Face ID, sul segnale cellulare e sul caricabatteria.

Ecco alcuni test disponibili:

• Test dello schermo: Touch Screen, 3D touch

• Test del suono: Speakers, Microfono, Cuffie

• Test Movimento: Giroscopio, Accelerometro, Bussola

• Test Connettività: WiFi, Bluetooth, Cellular, GPS

• Test Hardware: Sensore luce ambientale, Caricatore, Vibrazione, Sensore di prossimità, Sensore impronte

• Test Camera: Camera frontale, Camera sul retro, LED Flash

Eseguire tutti i test può richiedere fino a 20 minuti e l’interazione con l’utente (è necessario consentire ad esempio l’accesso alle fotocamere, confermare il funzionamento di alcune impostazioni, di sentire correttamente alcuni suoni, ecc.).

È un’app comoda. Il superamento di tutti i test non significa che il telefono sia esente al 100% da difetti ma è possibile avere certamente un riscontro su numerose funzionalità che altrimenti bisognerebbe testare manualmente una ad una.

TestM richiede iOS 12.0 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 77MB e si scarica gratis dall’App Store. L’app è multilingue (italiano compreso).