iOS 26.1: come disattivare lo slider per Sveglie e Timer

A partire da iOS 26.1 Apple ha cambiato il modo in cui funzionano Sveglie e Timer. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo spiegando come funzionava prima e come funzionano adesso nonché dettagliando vantaggi e svantaggi di uno e dell’altro.

Se non altro questo cambiamento, come dimostrano anche alcuni dei commenti pubblicati dai nostri lettori in quell’articolo, ha fatto parecchio discutere. Abituati praticamente da sempre a un certo tipo di esperienza d’uso, può indubbiamente infastidire ritrovarsi con un sistema profondamente diverso per gestire una funzione giornaliera come appunto la sveglia su iPhone.

Chi infatti usa il telefono per svegliarsi al mattino e ormai era in grado di spegnere la sveglia anche ad occhi chiusi, adesso dovrà necessariamente aprirli, quantomeno per imparare nuovamente a interagire con la nuova interfaccia, che richiede non più di toccare semplicemente il pulsante di stop ma di strisciare il dito sullo schermo in prossimità del nuovo slider per poter interrompere la sveglia.

In questo nuovo articolo vi diamo una buona notizia: è possibile ripristinare (almeno in parte) il sistema precedente agendo su una nuova impostazione annidata all’interno delle impostazioni. Senza dilungarci oltre, vi diciamo dove si trova e cosa cambia dopo averla attivata.

Come disabilitare lo slider per Sveglia e Timer

Per abbandonare lo “slide to stop” per sveglie e timer in funzione di un pulsante semplicemente da pigiare, fate così:

aprite l’app Impostazioni ;

; cliccate sul pannello Accessibilità ;

; andate sulla scheda Tocco ;

; scorrete in fondo, quindi attivate l’interruttore alla voce Preferisci azioni con tocco singolo.

Cosa succede adesso

D’ora in poi per spegnere le sveglie e i timer al posto dello slider troverete un pulsante da cliccare anziché da spostare con una strisciata lungo lo schermo.

L’approccio ritorna quindi quello precedente a iOS 26 anche se l’interfaccia, come vi avevamo già spiegato qui, continua ad essere diversa in quanto continua ad utilizzare pulsanti più grandi e disposti diversamente.

Inoltre a dispetto di quanto scrive Apple nella descrizione di questa nuova funzione, secondo cui «Sugli elementi dell’interfaccia utente, il tocco singolo viene impostato come azione preferita rispetto allo scorrimento», questa nuova impostazione almeno nel momento in cui scriviamo e nella versione attuale di iOS 26.1 sembra agire soltanto su Timer e Sveglie e non, ad esempio, sullo slider per lo spegnimento di iPhone.

