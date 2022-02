Disney+ prova il live streaming con le nomination agli Oscar

Il live streaming su Disney+ funziona: lo ha dimostrato la società sfruttando la piattaforma per mandare in onda in diretta le nomination agli Oscar 2022. «Abbiamo eseguito un test per le capacità di streaming live su Disney+ negli Stati Uniti con le nomination agli Oscar» ha spiegato un portavoce della società. «Siamo soddisfatti dei risultati e continueremo con test del genere come parte del nostro approccio continuo e iterativo verso una migliore offerta per i nostri consumatori».

Le nomination agli Oscar sono state trasmesse su diverse piattaforme, tra cui Hulu, Good Morning America, ABC News Live e, ovviamente, il sito web degli Oscar. Di conseguenza, non essendo l’unica opzione disponibile per seguire l’evento, quello di Disney+ è stato un modo intelligente per mettere alla prova il sistema di live streaming senza sovraccaricare l’intera infrastruttura, tanto più che Disney possiede la rete ABC che annualmente trasmette le cerimonia degli Academy Awards, quindi potrebbe essere un primo passo prima di offrire una diretta sulla quale potrebbe circolare un numero molto più alto di spettatori.

Va anche notato che Disney+ non è nuova nel settore perché offre già alcune opzioni di live streaming in altri paesi, come ad esempio la trasmissione degli sport in India e gli eventi WME in Indonesia.

Inoltre Disney possiede altre piattaforme con modalità live streaming negli Stati Uniti, tra cui Hulu+ Live TV ed ESPN+, quindi non è difficile immaginare un Disney+ sul quale verranno trasmessi in streaming gli sport dal vivo, la cerimonia degli Oscar o altri eventi in un futuro che si fa sempre più prossimo, differenziandosi così dai più grandi rivali come Netflix, che ha in larga parte evitato il live streaming.

