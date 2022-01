Disney Plus rincorre Netflix: arriverà in altri 42 paesi

Disney Plus raggiungerà 42 nuovi paesi e 11 territori entro questa estate: la multinazionale di Topolino sta per mettere in atto una espansione geografica che senza dubbi farà sentire sotto pressione gli altri giganti dello streaming TV, in particolare Netflix e HBO Max.

Disney, attivando Disney+, il servizio di tv in streaming, in così tanti territori nei prossimi mesi, potrebbe dunque registrare una crescita di abbonati. Dopo un inizio molto positivo, con oltre 100 milioni di abbonati in meno di un anno e mezzo dal lancio, nel novembre 2019, Disney Plus si era fermato. A ottobre 2021 ha dichiarato di avere 118,1 milioni di abbonati, una cifra aumentata di soltanto 2,1 milioni rispetto al trimestre precedente. E ancora molto distante dal traguardo dei 222 milioni di abbonati di Netflix.

Entro l’estate, Disney Plus potrebbe arrivare – secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter – in Albania, Algeria, Andorra, Bahrain, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Egitto, Estonia, Grecia, Ungheria, Iraq, Israele, Giordania, Kosovo, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Montenegro , Marocco, Macedonia del Nord, Oman, Palestina, Polonia, Qatar, Romania, San Marino, Arabia Saudita, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Città del Vaticano e Yemen, Isole Faroe, Polinesia francese, Territori meridionali francesi, Collettivo d’oltremare di St. Pierre e Miquelon, Isole Åland, Sint Maarten, Svalbard e Jan Mayen, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Gibilterra, Isole Pitcairn e Sant’Elena.

Continuano intanto, i grandi investimenti da parte di Disney Plus per contenuti in streaming, per conquistare nuovi abbonati e convincere i vecchi a non abbandonare il servizio di tv in streaming.

