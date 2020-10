Ducati Multistrada V4 è la prima moto al mondo con radar anticollisione

Ducati Multistrada V4 è la prima motocicletta al mondo dotata di tecnologia radar anteriore e posteriore per aumentare sicurezza e comfort in viaggio. Questo sistema anticollisione è stato realizzato in collaborazione con Bosch, che ha messo in campo le proprie competenze per offrire diverse funzionalità di supporto al pilota durante la guida.

Nello specifico la moto viene dotata di un sistema di controllo della velocità adattivo (sigla ACC, acronimo Adaptive Cruise Control) che aiuta la Multistrada V4 a regolare automaticamente la distanza dagli altri veicoli che la precedono quando si procede a una velocità compresa tra i 30 e i 160 Km/h. Per quanto riguarda il funzionamento del radar sul posteriore, il sistema è in grado di rilevare i veicoli che si trovano nel cosiddetto “angolo cieco” del pilota – l’area non visibile né direttamente dal pilota né tramite lo specchio retrovisore – ed avvisarlo quando sopraggiungono ad alta velocità.

L’autorità del sistema di decelerare e accelerare è stata comunque limitata, in modo da consentire al pilota di mantenere il controllo costante del mezzo in ogni situazione. Il sistema semplicemente permette una guida più confortevole, in particolare nelle lunghe percorrenze autostradali. Questo radar per altro non influisce neppure sulle prestazioni del veicolo in quanto ognuno dei due moduli ha le dimensioni di un’action cam (misura appena 7 x 6 x 2,8 centimetri) e pesa appena 190 grammi, quindi non aggiunge pesi e ingombro elevati.

L’implementazione di questo sistema, di derivazione automobilistica, segna di fatto una svolta molto importante per il costruttore bolognese, che conferma il proprio interesse nel miglioramento del comfort e dell’assistenza stradale durante la guida. Al radar ci stava infatti lavorando dal 2016, da quando è stata avviata la sperimentazione con il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.

Per quanto riguarda il resto, l’azienda non ha annunciato molto altro, se non che il motore della nuova Ducati Multistrada V4 è «Nuovo, leggero e compatto»: tutti i dettagli del motore saranno svelati il 15 ottobre mentre la moto al completo sarà svelata il prossimo 4 novembre.

