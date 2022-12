È arrivato il Winter Cash Back, il rimborso invernale Canon

Canon ha annunciato la nuova campagna promozionale Winter Cash Back: in pratica fino al 10 gennaio 2023 i clienti che acquistano uno dei prodotti inclusi nell’iniziativa presso i rivenditori autorizzati possono ottenere fino a 450 € di rimborso.

Questa promozione è stata pensata per aiutare chi ha intenzione di rinnovare e migliorare il proprio corredo fotografico approfittando della stagione natalizia nell’ottica di un regalo tech in ambito fotografico.

Sono soprattutto le fotocamere mirrorless full-frame, le lenti del sistema EOS R e le fotocamere reflex della gamma EOS a poter essere acquistate ottenendo indietro una parte della spesa.

I prodotti in promozione

Fiore all’occhiello dell’iniziativa la fotocamera mirrorless full frame EOS R5, capace di scattare foto da 45 megapixel e registrare video in 8K in formato RAW. Al centro della promozione anche EOS R, un’altra mirrorless FF compatta e quindi ottima per chi è sempre in movimento, capace di offrire un alto livello di dettaglio; e poi EOS RP, dal design piccolo e leggero, per i viaggiatori e la fotografia di tutti i giorni.

Modello Rimborso EOS R5 450 € EOS R5 + RF 24-105mm L IS USM 450 € EOS R 300 € EOS R + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM 300 € EOS RP 150 € EOS RP + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM 150 €

Il Cash Back di Canon include la top di gamma EOS 5D Mark IV e la versatile EOS 6D Mark II, e si estende oltre comprendendo anche EOS 90D, una fotocamera bilanciata in velocità, qualità dell’immagine e portabilità, molto buona per gli scatti naturalistici e sportivi.

Modello Rimborso EOS 5D Mark IV 300 € EOS 6D Mark II 200 € EOS 90D 200 € EOS 90D + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 200 €

Come dicevamo dei prodotti inclusi nella promozione figura anche un’ampia scelta di obiettivi RF per arricchire e completare la propria dotazione tecnica.

Modello Rimborso RF 15-35mm F2.8 L IS USM 150 € RF 24-70mm F2.8 L IS USM 150 € RF 70-200mm F2.8 L IS USM 150 € RF 70-200mm F4 L IS USM 150 € RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 150 € RF 85mm F2 Macro IS STM 50 € RF 100mm F2.8 L Macro IS USM 150 € RF 600mm F11 IS STM 60 € RF 800mm F11 IS STM 80 €

Come richiedere il rimborso

Ottenere il rimborso è molto semplice: dopo l’acquisto sarà sufficiente accedere all’area dedicata sul sito Canon e compilare l’apposito modulo di richiesta, caricando i dati richiesti entro e non oltre il 24 gennaio 2023.

Per scoprire tutti i modelli in promozione, il regolamento e la lista dei rivenditori aderenti l’iniziativa è possibile visitare la pagina dedicata sul sito.