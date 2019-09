Ecco OnePlus TV 4K QLED: si sa tutto, manca solo il prezzo

Nei giorni scorsi si è sentito sempre più parlare di OnePlus TV. Ormai ci siamo, sta per arrivare, con la presentazione ufficiale attesa entro fine mese. Ormai si sa comunque tutto, o quasi. Le caratteristiche tecniche sono trapelate. Manca solo il prezzo.

Tra le caratteristiche tecniche OnePlus TV svela di essere una periferica dotata di schermo 4K QLED, con diagonale da 55 pollici. Non manca il supporto al Dolby Vision e che promette di brillare per colore, contrasto e luminosità dello schermo. OnePlus TV farà del suo meglio anche dal punto di vista audio, considerando che disporrà di ben 8 altoparlanti con uscita 50 W, alimentato dal Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica.

Tra le altre caratteristiche trapelate nei giorni scorsi anche il nome in codice della TV, internamente nota come “Dosa”. Disporrà di 2GB di RAM, con il processore MediaTek MT5670 quad-core con clock a 1,5 GHz, coadiuvato da GPU Mali G51.

Ricordiamo che il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha recentemente confermato che la TV eseguirà Android TV a bordo, e non un nuovo sistema operativo proprietario. Inoltre, lo stesso CEO ha anche confermato che la società ha lavorato, e lavorerà al fianco di Google per ottimizzare l’esperienza degli utenti Android TV, promettendo di offrire aggiornamenti alla TV per almeno 3 anni.

La TV, come ricorda gizmochina, arriverà prima in India, ma non mancherà di essere disponibile in Europa, Stati Uniti e Cina nel mese di ottobre.