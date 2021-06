Elon Musk presenta Tesla Model S Plaid da record

Ad un evento della scorsa notte, Tesla ha consegnato i suoi primi 25 veicoli elettrici ad alte prestazioni, la Model S Plaid, con il CEO Elon Musk che ha dettagliato tutte le nuove funzionalità che gli conferiscono velocità e autonomia extra. Ha anche dimostrato le prestazioni a diversi giornalisti in presenza, per mostrare come l’auto accelera da zero a 100 in appena 2 secondi.

Musk ha sottolineato che Tesla Model S Plaid non è solo veloce, ma offrirà prestazioni migliori anche grazie a una nuova pompa di calore e un radiatore che è due volte più grande. Inoltre l’imprenditore ha affermato che la nuova pompa di calore offre il 30% in più di autonomia quando fa freddo, utilizzando il 50% in meno di energia per il riscaldamento.

Ha anche ribadito le caratteristiche e le specifiche delle prestazioni, osservando che può raggiungere i 100 chilometri orari in appena 2 secondi, e raggiungere i 322 chilometri all’ora, grazie al nuovo sistema trimotore da 1.020 cavalli di picco. Allo stesso tempo, offre 630 chilometri di autonomia e consentirà di raggiungere 300 chilometri di autonomia in soli 15 minuti di ricarica, grazie a un sistema di ricarica più veloce.

Perché la necessità di una velocità così estrema? Così ha risposto Musk:

Dobbiamo dimostrare che un’auto elettrica è l’auto migliore, senza dubbio. Deve essere chiaro che le auto a energia sostenibile possono essere le auto più veloci, le auto più sicure, possono essere le auto più potenti sotto ogni punto di vista

Altri aggiornamenti per la Model S Plaid includono un nuovo touchscreen orizzontale da 17 pollici, insieme a un quadro strumenti digitale dietro il volante. I passeggeri otterranno un terzo schermo dietro la console centrale, insieme a un “sedile posteriore migliore”, a differenza di quello di Model S “non eccezionale”. Offre anche due caricabatterie induttivi nella parte posteriore e anteriore con un alimentatore USB-C da 36 watt in grado di caricare telefoni, tablet o laptop. E, naturalmente, viene fornito con un nuovo potente processore in grado di eseguire giochi AAA fino a 60 fps.

Tesla ha consegnato i primi 25 modelli Model S Plaid all’evento e ha promesso disponibilità per “diverse centinaia a settimana presto”, con l’intenzione di aumentare fino a circa 1.000 unità a settimana. Ha un prezzo a partire da 130.000 mila dollari, dopo l’aumento di 10.000 dollari che Tesla ha annunciato ieri.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Invece per per tutti gli articoli dedicati a veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.