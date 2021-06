Apple ha registrato gli iPhone 13 in Russia

L’anno scorso sono arrivati un po’ in ritardo a causa della pandemia, quest’anno invece sono attesi come da tradizione a settembre: non sorprende quindi apprendere che Apple abbia già effettuato la registrazione degli iPhone 13 presso il database della Eurasian Economic Commission, siglata EEC.

La registrazione è interessante perché contiene i numeri di modello, quindi i codici prodotto, di sei dispositivi diversi funzionanti con iOS 14 ma che non corrispondono a nessun dispositivo Apple oggi a listino. I codici prodotto sono: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643, e A2645.

Come è più volte accaduto in passato il registro commerciale eurasiatico ha fornito in anteprima i codici prodotto di numerosi computer e dispositivi Apple, anche con diversi mesi o settimane di anticipo. Questo anche se i nuovi prodotti vengono associati al sistema operativo corrente, disponibile per tutti, e non invece con la prossima versione iOS 15 appena presentata alla WWDC21.

La registrazione è obbligatoria per qualsiasi dispositivo contenente tecnologie di crittografia per poter essere commercializzato nell’Unione economica euasiatica, composta da Biellorussia, Kazakistan, Russia, Armenia e Kirghizistan. Il primo avvistamento della registrazione degli iPhone 13 presso la comunità eurasiatica è di Nashville Chatter Class.

Anche se per quest’anno sono attesi gli eredi dei quattro modelli della gamma iPhone 12, il numero dei codici di prodotto varia in base alle diverse configurazioni, spesso in base alle tecnologie di connettività disponibili nei mercati in cui saranno introdotti.

Gli iPhone 13 sono attesi con design leggermente rivisto, principalmente nel comparto fotocamere, con quattro modelli aggiornati di quelli attuali, tutti con notch più piccolo. Almeno i due modelli top iPhone 13 Pro sono previsti con schermi OLED LTPO che permettono di regolare la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e, teoricamente, anche permettendo per la prima volta lo schermo sempre acceso, una funzione che comunque Apple potrebbe sfruttare o meno.

Tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 in arrivo questo autunno è riassunto in questo articolo.