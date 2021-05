Beats Studio Buds appaiono per la prima volta in foto

Prima gli indizi scoperti in iOS 14.6 beta, poi la registrazione presso la FCC statunitense ed ora i nuovi Beats Studio Buds non ancora annunciati si palesano anche nella primo foto dal vivo che circola in rete.

Gli utenti Apple sono abituati da sempre a immagini patinate e perfette, sfornate ad arte dalla macchina del marketing di Cupertino, una delle migliori al mondo: forse è anche per questa ragione che la prima foto di Beats Studio Buds in rete risulta grezza e ruvida: assolutamente non rende giustizia ai nuovi auricolari attesi dal marchio audio acquisito da Apple nel 2014.

Occorre però tenere presente che si tratta di una foto trafugata, proveniente da una fonte anonima e che non è stata scattata per mettere in bella mostra il design degli auricolari. Questi sono ripresi nel lato inferiore e privi di gommini: tutto lascia pensare che la prima foto di Beats Studio Buds sia stata scattata per gestire le fasi di prototipo o le registrazioni legali obbligatorie.

L’assenza dei gommini lascia ipotizzare che come negli Airpods Pro (qui la nostra recensione), Apple possa includere nella confezione tre coppie o più di gommini di dimensioni diverse per fissarli meglio all’orecchio. Nonostante la pessima inquadratura e foto, la forma dello chassis corrisponde con quanto già emerso dalle immagini e dagli schemi presso la FCC.

Il sito che ha pubblicato la prima foto di Beats Studio Buds avverte che la fonte non è verificabile e che il design potrebbe cambiare leggermente nella versione finale in vendita. Per l’aspetto finale del prodotto meglio considerare l’immagine curata scoperta in iOS 14.6 beta che riportiamo in questo articolo.

Non emerge però ancora nessun indizio sulla possibile data di lancio da parte di Apple. Le prossime novità hardware sono attese in occasione della WWDC21 (leggi nuovi MacBook Pro e Mac mini con processore M1X) che inizia con il keynote Apple del 7 giugno. Apple potrebbe approfittare di questo evento anche per introdurre Beats Studio Buds, oppure rilasciarli in qualsiasi momento tramite comunicato stampa.

