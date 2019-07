FaceApp con l’AI trasforma i volti su iPhone e Android: e i risultati sono incredibili

Agli esordi di App Store spopolavano le prime applicazioni che consentivano di trasformare i volti ma quello che riesce a fare oggi FaceApp va oltre ogni immaginazione. Quest’applicazione, al momento tra le più ricercate nel negozio di applicazioni di iOS, utilizza infatti le più recenti tecnologie di Intelligenza Artificiale riuscendo ad offrire una trasformazione digitale davvero credibile.

Basta scattarsi una foto e in pochi click è possibile modificare il volto con un realismo ed una precisione di alto livello, modificando l’acconciatura, invecchiando o ringiovanendo i tratti somatici e riuscendo a trasformarci in uomini o donne a piacimento, permettendoci così di immaginare con un effetto quasi tangibile come sarebbe potuto essere un nostro gemello dell’altro sesso.

Oltre all’aspetto ludico e di intrattenimento, FaceApp può essere un’opzione interessante per capire come staremmo con un’acconciatura diversa (barba e baffi inclusi) o con un make-up o un tatuaggio particolare, ma permette anche di recuperare foto date per spacciate permettendo ad esempio di sostituire un muso lungo con un sorriso smagliante. Offre anche alcune opzioni per aggiungere una sfocatura, un filtro particolare o per sostituire lo sfondo con uno diverso.

FaceApp è un’applicazione gratuita per iPhone e dispositivi Android. Alcuni filtri ed effetti speciali possono però essere sbloccati soltanto attivando un abbonamento, disponibile in opzione mensile, annuale oppure con un pagamento una-tantum non proprio economico ma sicuramente abbordabile per chi potrebbe riuscire ad impiegarlo nella propria attività recuperando così la spesa in poco tempo.