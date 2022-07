Sconti OPPO, i migliori smartphone in offerta Amazon Prime Day

Se c’è un brand di smartphone che più degli altri ha saputo imporsi, sia nella fascia economica, che in quella media e top di gamma, quello è certamente OPPO. Per il Prime Day Amazon sono tanti gli smartphone in sconto, e c’è pure OPPPO Find X5 Pro.

Gli sconti partono dalla linea più economica, OPPO A16: è un terminale che ci sentiamo di consigliare se avete un budget così ridotto, difficile trovare di meglio a 119 euro. Tra gli sconti, però, c’è anche la serie Reno, con i modelli 6 Pro e 7; in questo caso si tratta degli smartphone Android che hanno linee più squadrate, e probabilmente sono id dispositivi che più esteticamente ricordano gli iPhone di Apple.

Se invece volete andare all-in, sappiate che in sconto c’è anche l’ultima serie X5, con i modelli OPPO Find X5 a 799 euro, con 200 euro di sconto, e X5 Pro, che da 1299 euro di listino scende a meno di 1000 euro. Se volete leggere le nostre recensioni, qui trovate quella del modello standard, mentre OPPO Find X5 Pro lo abbiamo recensito a questo indirizzo.

Di seguito tutti gli sconti OPPO per il Prime Day di Amazon.

OPPO Cover Oppo A54 5G ORIGINALE, Custodia per Cellulare Oppo A54 5G, A54s 5G, A74, 16,5 cm (6.5″), Colore Blue In offerta a 14,00 € – invece di 19,90 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

OPPO Cover Find X5 Lite ORIGINALE, Custodia Silicone Liquido per Cellulare16.3 cm (6.43″), Colore Nero In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino a 13 lug 22

OPPO Caricabatterie wireless ORIGINALE per smartphone e tutti i device Wireless Charging, Potenza 15 watt, Colore Bianco In offerta a 19,99 € – invece di 29,90 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

OPPO Band Sport Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black In offerta a 22,99 € – invece di 49,90 €

sconto 54% – fino a 13 lug 22

OPPO Enco W12, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, Bianco [Versione Italiana] In offerta a 25,99 € – invece di 59,90 €

sconto 57% – fino a 13 lug 22

OPPO Cover Find X5 ORIGINALE, Custodia Kevlar per Cellulare Oppo Find X5 16.6 cm (6.55″), Colore Nero In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

OPPO Cover Find X5 Pro ORIGINALE, Custodia Kevlar per Cellulare Oppo Find X5 Pro 17 cm (6.7″), Colore Nero In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Bianco In offerta a 37,99 € – invece di 99,90 €

sconto 62% – fino a 13 lug 22

OPPO Caricabatterie ORIGINALE Wireless Caricatore a Induzione Senza Fili, Ricarica Rapida 50W, compatibile con OPPO Find X5 PRO e tutti gli smartphones con ricarica wireless, Colore Bianco In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

OPPO Watch Free- Smartwatch, Bluetooth 5.0, Android e iOS, Ricarica Rapida, 14 Giorni di Autonomia, Nero, Display AMOLED da 1.64?? [Versione italiana] In offerta a 67,99 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

OPPO Watch Free, Display AMOLED da 1.64??, Bluetooth 5.0, Android e iOS, Ricarica Rapida, 14 Giorni di Autonomia, [Versione italiana], Colore Gold In offerta a 67,99 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

OPPO Enco X – Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, Nero [Versione Italiana] In offerta a 87,99 € – invece di 179,99 €

sconto 51% – fino a 13 lug 22

OPPO A16 Smartphone, NFC, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52? 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 3GB+ROM 32GB espandibile, Versione Italiana, Crystal Black 6044229EXA In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

OPPO Enco X2 Auricolari True Wireless, Qualità by Dynaudio, Bluetooth 5.2, Ricarica Wireless, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, 40h di Autonomia, Android e iOS, [Versione Italiana], Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera con Flash, Display 6.56? Refresh rate 90HZ LCD-HD+, 5000mAh, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Black In offerta a 159,99 € – invece di 249,49 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

OPPO Reno7 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4? 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 128GB (Esp. fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Sunset Orange In offerta a 219,99 € – invece di 329,99 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

OPPO A74 5G Display 6,5?? Amoled, Quad Camera 48MP, RAM 6+128 GB espandibile fino a 256GB, batteria da 5000 mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Space Silver In offerta a 229,99 € – invece di 299,90 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

OPPO A94 Smartphone 5G, AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, Cavo dati OPPO Tipo-C, Nero (Fluid Black), Display 6.43″ [Versione Italiana] In offerta a 239,00 € – invece di 369,99 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

RENO8 Lite Smartphone, AI Tripla fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4? 60HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB(Esp 10GB/11GB/13GB) + ROM 128GB espand.(1TB), [Extra Garanzia 24+6Mesi], Rainbow Spectrum In offerta a 349,99 € – invece di 399,99 €

sconto 13% – fino a 13 lug 22

OPPO Find X5 Lite Smartphone, AI Tripla fotocamera 64+8+2MP, Display 6.43? Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+, 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Starry Black In offerta a 393,99 € – invece di 499,99 €

sconto 21% – fino a 13 lug 22

OPPO Reno6 Pro 5G, Qualcomm 870, Display 6.55?? FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib. + ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Lunar Grey In offerta a 529,99 € – invece di 799,99 €

sconto 34% – fino a 13 lug 22

OPPO Find X5 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.55? Refresh rate 120HZ Amoled FHD+, 4800mAh, RAM 8GB + ROM 256GB Android 12[Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana], White In offerta a 799,99 € – invece di 999,99 €

sconto 20% – fino a 13 lug 22

OPPO Find X5 Pro Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.7? Refresh rate 120HZ WQHD+ 5000mAh, RAM 12GB+ROM 256GB, Android 12, [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana], Ceramic White In offerta a 999,99 € – invece di 1299,99 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

