Fitbit Charge 5 ora fa l’elettrocardiogramma

Quando Google ad agosto ha annunciato il Fitbit Charge 5 ha anche detto che in un futuro non troppo lontano sarebbe stato abilitato il sistema ECG per consentire agli utenti di effettuare un elettrocardiogramma di base direttamente dal polso. Ebbene, l’azienda ha mantenuto la promessa perché poche settimane fa ha rilasciato l’aggiornamento del firmware, il numero 1.49.11, che introduce proprio questa opzione.

Chi volesse provarla non deve quindi far altro che scaricare il firmware e installarlo sul dispositivo, in modo da poter visualizzare la nuova app denominata “ECG” che appunto consente di eseguire la lettura in un click, ma non solo perché gli algoritmi utilizzati sono perfino in grado di rilevare la fibrillazione atriale (AFib) o un’altra irregolarità del ritmo cardiaco, avvisando tempestivamente l’utente che a quel punto potrà decidere di andare più a fondo consultando il proprio medico curante.

Chi non è interessato alla funzione di ECG farebbe comunque bene ad installare l’aggiornamento perché include anche una serie di miglioramenti e di correzioni di bug che rendono l’uso del dispositivo più fluido. Anche perché Fitbit Charge 5 viene fornito con sei mesi di abbonamento a Fitbit Premium che permette di accedere ad oltre 500 sessioni di allenamento e programmi nutrizionali con cui migliorare il proprio stile di vita.

Di questo dispositivo abbiamo già parlato pochi giorni prima che fosse pubblicato questo aggiornamento firmware attraverso una recensione che potete leggere cliccando qui per scoprire le nostre impressioni e valutare i test che abbiamo messo in campo per analizzare le varie sfaccettature.

In breve Charge 5 è il nuovo fitness tracker di Fitbit che rispetto alla precedente generazione presenta un design più sottile (del 10%) ed elegante, schermo touch AMOLED a colori e una batteria che dura fino a sette giorni. Tramite semplici controlli è possibile visualizzare le statistiche, effettuare pagamenti contactless, visualizzare dal polso le notifiche ricevute sullo smartphone e, se Android, inviare una risposta rapida; e poi ci sono venti quadranti colorati per personalizzare la schermata principale in base alle proprie esigenze.

Dentro c’è anche il GPS e alcuni sensori che consentono di riconoscere automaticamente il tipo di allenamento che si sta svolgendo tra 20 diversi stili e che permettono di effettuare una stima del V02 max. E’ anche il primo dispositivo di Fitbit ad includere un sensore EDA, che misura la risposta del corpo allo stress tramite un’analisi delle secrezioni delle ghiandole sudoripare. Oltre alla funzione di ECG introdotta di recente tiene anche traccia della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e invia una notifica se viene rilevato un valore superiore o inferiore alla media dell’utente.

Fitbit Charge 5 è in vendita nelle colorazioni nero grafite, grigio-blu e bianco lunare a 179,95 euro e si può comprare anche su Amazon.