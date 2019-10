Ford ha presentato il sistema SYNC 4 compatibile con Wireless CarPlay

Ford ha mostrato un anteprima del suo nuovo sistema di infotainment “SYNC 4”, quarta generazione del sistema che eleva a nuovi livelli la connettività con gli smartphone attraverso il controllo vocale e il supporto per i sistemi Apple CarPlay per telefonare, effettuare ricerche sul Web, inviare e ricevere messaggi, ascoltare musica e ottenere indicazioni stradali in base al traffico restando concentrati sulla guida.

Il nuovo sistema SYNC 4 sarà disponibile dal 2020 con alcuni veicoli Ford selezionati. Si tratta di una soluzione wireless che funziona con Bluetooth e nd Wi-Fi, permettendo ad un iPhone di collegarsi al sistema CarPlay senza bisogno di usare un cavo Lightning o USB. In sostanza, sul display della vettura è possibile visualizzare funzionalità dello smartphone piu utili in viaggio: telefono, navigatore, invio/ricezione messaggi, ma anche app quai WhatsApp, Tidal, Audible e tante altre.

Il sistema wireless CarPlay arriva sulle auto Ford dopo Audi (A6, A7, A8, Q8), BMW (Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, Serie 5 plug-in hybrid, Serie 6 Gran Coupe, Serie 7, Serie 7 plug-in hybrid, i3, i8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z2), Lamborghini (Urus), Mini (Clubman, Convertibile, Hardtop, Countryman, ooper SE Countryman plug-in hybrid), Mercedes-Benz (Classe A, GLE), Toyota (Supra 2020). Soluzioni aftermarket sono offerte da produttori quali Alpine, Kenwood, JVC e Pioneer.

Tra le novità del sistema “SYNC 4” di Ford la possibilità di ottenere aggioramenti software over-the-air (tramite WiFi o connessione alla rete dati cellulare). Specifici avvisi verrano mosrrati quando sono disponibili aggiornamenti.

