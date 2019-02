Fortinet al MWC 2019 per mostrare le soluzioni di sicurezza pronte per il 5G

Fortinet parteciperà al Mobile World Congress a Barcellona, che si terrà dal 25 al 28 febbraio prossimi, per presentare le soluzioni di sicurezza che affrontano le sfide e le opportunità legate alla cybersecurity inerenti alla trasformazione digitale per i Communication Service Provider (CSPs) e i rispettivi clienti.

L’azienda metterà principalmente in evidenza la trasformazione delle reti 4G per supportare quelle 4.5G e 5G, passando da un’infrastruttura prevalentemente fisica a un’infrastruttura ibrida parzialmente virtualizzata, ad una rete prevalentemente virtualizzata. Questo comporta differenti e significative implicazioni per l’implementazione di funzionalità di sicurezza: così dimostrerà come le sue soluzioni di sicurezza 5G-ready possono aiutare gli operatori di rete mobile a prepararsi per affrontare questa trasformazione digitale.

I Communication Service Provider (CSP) stanno investendo fortemente nella trasformazione delle proprie infrastrutture per guidare l’innovazione: per l’occasione Fortinet condividerà come le sue funzionalità IoT, i VNF di sicurezza scalabili e l’integrazione con SDN e Orchestration possono proteggere l’ecosistema IoT dei CSP e i casi d’uso MEC.

In mostra ci sarà anche la suite di soluzioni di sicurezza e l’architettura Fortinet Security Fabric, che forniscono le basi per un’infrastruttura MSS industrializzata per fornire servizi redditizi e avanzati attraverso differenti mercati e settori verticali. Ciò include SD-WAN, Hybrid Cloud Security e Automation, sicurezza WiFi e Switching, protezione avanzata dalle minacce e altro ancora.