Oltre ad iPad c’è una nuova Apple Pencil in iOS 17.4

iOS 17.4 sembra essere una miniera di indizi per i prossimi hardware di Apple non ancora svelati. Si è già detto degli indizi di un iPad Pro con sensore Face ID in modalità landscape, ma adesso il sistema operativo lascia cadere un altro tabù: è in arrivo una Apple Pencil 3 con supporto alla funzione “Dov’è”.

Apple ha rilasciato iOS 17.4 beta 1 giovedì scorso per i primi test degli sviluppatori. Dovrebbe contenere le modifiche richieste dalla regolamentazione dell’UE, ma include anche alcuni suggerimenti su prodotti futuri.

Si è già detto degli indizio sui i nuovi modelli di iPad Pro con display OLED che arriveranno nel 2024, ma in queste ore arriva la notizia di una nuova penna smart di Apple.

Si tratta, verosimilmente, di Apple Pencil 3 che potrebbe godere del supporto ad una nuova funzione, coerentemente con altri prodotti, come gli AirPods, ossia della funzione Dov’è. Le voci suggeriscono che un nuovo Apple Pencil e nuovi accessori dovrebbero essere lanciati insieme alla nuova gamma di iPad nel 2024.

Apple non ha rilasciato nessuna versione hardware di iPad nel 2023, quindi l’intera gamma è certamente pronta per gli aggiornamenti, così come la nuova Apple Pencil 3. Ovviamente, non c’è ancora una finestra di lancio ufficiale, ma è possibile che qualche nuovo prodotto potrà essere annunciato già a marzo.

Ricordiamo che da tempo si dice che Apple presenterà con ogni probabilità un nuovo iPad con tecnologia MagSafe su Pad Pro, display OLED e unità di storage ancora più grandi delle attuali e con prezzi molto importanti. Il lancio dovrebbe avvenire in primavera e i cenni contenuti in iOS 17.4 sembrano quindi confermarlo.