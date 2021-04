Fujifilm instax mini 40, fotocamera istantanea analogica dal design retrò

Fujifilm instax mini 40 è il coronamento della fotografia analogica istantanea che, se da qualche anno è tornata in auge con una serie di fotocamere costruite proprio per accontentare questo mercato di nicchia ripristinando le pellicole autosviluppanti, con il nuovo modello ritorna anche il vecchio design dei bei tempi andati.

A completamento di questa perfetta combinazione di una pratica fotografica del ventesimo secolo, fatta di fotografie pronte in pochi minuti e scattate con una macchina fotografica che sembra uscita dal film “Ritorno al Futuro”, Fujifilm ha realizzato una nuova mini pellicola che ha chiamato “Contact Sheet” e che imita l’aspetto di un classico provino a rullino quando le strisce di pellicola elaborate venivano “stampate a contatto”, aggiungendo così una nuova variante alla gamma di film instax mini.

Siamo nel 2021 e il 21 di questo mese arriva la nuova Fujifilm instax mini 40 sul mercato, ad un prezzo di 99,99 euro iva compresa. Come dicevamo le novità sono due: le pellicole e il design classico con una texture di alta qualità che rifinisce tutto il corpo della fotocamera, nero brillante e accentuato da dei particolari d’argento, che non solo danno vita a un look sofisticato e senza tempo, sinonimo del noto approccio di Fuji nel design delle fotocamere, ma che rispetto ai modelli in commercio nell’ultimo lustro meglio si adatta alle mani di un utente adulto e ricercato.

Fujifilm instax mini 40 monta un obiettivo a due elementi con messa a fuoco ad una distanza minima di 30 centimetri. Le foto stampate su pellicola da 8,6 x 5,4 centimetri (l’area di stampa è pari a 6,2 x 4,6 centimetri) sono pronte in 90 secondi, tempo che può variare a seconda delle temperature dell’ambiente circostante, e tra una foto e l’altra c’è un’attesa di circa sei secondi e mezzo. Utilizza due batterie stilo AA incluse in confezione, pesa intorno ai 330 grammi (escluse batterie, pellicole e tracolla) e gli ingombri sono di circa 10,5 x 12 x 6,5 centimetri.

Come altre macchine di questo tipo c’è la funzione di esposizione automatica, che rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante di scatto ottimizzando la velocità dell’otturatore (tra 1/2 e 1/250 di secondo su ISO 800) e la potenza del flash in base all’ambiente circostante (comodo soprattutto per si approccia per la prima volta alla fotografia istantanea). A disposizione degli utenti c’è anche la modalità Selfie, progettata appunto per autoscatti e primi piani, che si attiva semplicemente estraendo l’obiettivo dopo aver acceso la fotocamera. Si preordina anche su Amazon: altre informazioni sulle specifiche e dettagli della fotocamera sono disponibili sul sito ufficiale.