Apple ammicca all’India per esaltare i video con iPhone 14 Pro Apple

Apple si appella allo stile indiano per esaltare le capacità video di iPhone 14 Pro. Parliamo di Fursat, un cortometraggio della serie Shot on iPhone 14 Pro, che richiama Bollywood e la grande tradizione del cinema del paese asiatico.

Il corto è realizzato con iPhone 14 Pro con il supporto di alcuni accessori e software. Bollywood intitolato “Fursat” che dura circa 30 minuti ed è , compositore, regista e produttore cinematografico indiano.

Il corto (30 minuti) diretto da Vishal Bardwhaj noto per le sue pellicole di intrattimento con cui punta molto sulla musica e le coreografica, dice Apple è «La magica storia di un uomo ossessionato dalla possibilità di controllare il futuro al punto da rischiare di perdere ciò che ha di più prezioso nel presente. Oltre a Bradwhaj Apple ha anche reclutato come protagonisti Wamiqa Gabbi e Ishaan Khattar, attore e attrice noti in India per avere partecipato a molti film e programmi televisivi.

iPhone 14 Pro vanta la possibilità di montare riprese con altre sequenze professionali in 4K a 24 o 30 fps, modificare la profondità di campo dopo aver filmato, riprese stabili grazie alla modalità “Azione”, la possibilità di filmare, guardare e condividere video in ProRes o HDR con Dolby Vision.

A gennaio il CEO di Apple, Tim Cook, aveva condiviso sul social network cinese Weibo, un corto (sempre girato con iPhone 14) il cui oggetto era “l’amore di un uomo per l’opera”.

Apple ha collaborato altre volte con registi per mostrare le capacità dei suoi smartphone in ambientazioni cinematografiche. In questo caso l’India come tema del corto non è stata scelto certo a caso. Presentare le capacità di iPhone con un linguaggio e un tema famigliare agli abitanti di quel paese è un chiaro omaggio ad un mercato ancora largamente inespresso e che ha grandi potenzialità, come è apparso chiaro anche dal bilancio di ieri. L’India è stata citata come un paese dove le vendite di iPhone sono in espansione e da cui ci si attende molto.

Non va neppure dimenticato il fatto che in India Apple ha collocato alcuni impianti di produzione dei suoi dispositivi per liberarsi dal vincolo quasi esclusivo in fatto di assemblaggi con la Cina. La dipendenza da un solo paese, dai suoi problemi e dai suoi orizzonti politici e sociali si è già dimostrato una scelta non razionale.