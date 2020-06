Gli auricolari Panasonic S500 e S300 promettono cancellazione del rumore top

I nuovi Panasonic S500 e S300 sono i primi auricolari senza fili del costruttore con cancellazione del rumore, solo per il modello superiore, presentati con prestazioni di chiamata e connettività stabile sia con iPhone che Android. Vanno così a competere in un mercato estremamente affollato e competitivo, dove è presente anche Apple con AirPods, proponendo però alcune tecnologie che mirano a differenziarli dai dispositivi concorrenti, tra cui spicca una sofisticata tecnologia di cancellazione del rumore che il costruttore definisce come superiore al resto del mercato.

Si tratta della tecnologia denominata Dual Hybrid presente in Panasonic S500: abbina le funzioni FeedForward (FF) e Feedback NC (FB) con una doppia elaborazione, sia analogica che digitale. Secondo il costruttore questa soluzione permette agli auricolari di «Raggiungere un livello di purezza sonora senza eguali nel segmento True Wireless».

Entrambi i modelli integrano microfoni MEMS ad alte prestazioni con una struttura a labirinto progettata per eliminare il rumore del vento e altre interferenze, una soluzione che migliora ulteriormente la cancellazione del rumore. Sui Panasonic S500 è presente inoltre la tecnologia beamforming per rilevare al meglio la voce eliminando i rumori ambientali.

Il costruttore assicura poi una connessione estremamente stabile con lo smartphone grazie a una struttura dell’antenna Bluetooth disposta con una struttura proprietaria, abbinato a un sistema di ricezione indipendente per l’auricolare destro e sinistro. Entrambi comunicano direttamente con lo smartphone per offrire stabilità e bilanciamento del suono corretto tra i canali.

Per assicurare la massima comodità anche per l’utilizzo prolungato Panasonic ha studiato e raccolto diverse misurazioni 3D dell’orecchio. Sfiorando la superficie touch degli auricolari, l’utente può passare al volo tra la modalità eliminazione del rumore, suono ambientale oppure spegnere completamente la cancellazione del rumore.

Sia Panasonic S500 che S300 sono impermeabili con certificazione IPX4 e supportano tutti e tre i principali assistenti vocali: Siri di Apple, Assistente Google e Amazon Alexa. Nel momento in cui scriviamo Panasonic non indica i prezzi per l’Italia dove saranno disponibili a luglio: in Usa i prezzi indicati sono rispettivamente di 199 dollari e 129 dollari.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Panasonic sono disponibili da questa pagina. Per chi invece è interessato ad AirPods si parte da qui.