Con Arrow create testi animati in Realtà Aumentata con iPhone e iPad

Con Arrow avete un’occasione in più per sfruttare le tecnologie di Realtà Aumentata in combinazione con i vostri iPhone e iPad. Vi basterà registrare un video attraverso quest’applicazione, completamente gratuita, per poter legare ai soggetti inquadrati ogni genere di immagine tridimensionale.

Che siano baloon o emoji non fa differenza: l’applicazione mette a disposizione più di 15 effetti animati tra cui scegliere, che saranno poi aggiunti periodicamente nel corso del tempo attraverso i futuri aggiornamenti del software.

Per ogni oggetto 3D è possibile modificare la dimensione, la posizione ed il colore, rendendo così ogni video personalizzato su misura dell’occasione. Le clip registrate con l’applicazione poi potranno essere salvate sul rullino del dispositivo per utilizzarle in qualsiasi altra applicazione, che sia una Storia di Instagram o una clip da far girare su Whatsapp.

L’applicazione è piuttosto giovane: realizzata a Parigi da Archery Inc, nel momento in cui scriviamo è disponibile nella versione 1.17 con la quale sono stati introdotti due effetti denominati “Sun” e “Neon” e ne sono stati aggiornati altri sei (Glitter, Confetti, Rain, Arrow, Location e Sign).

Allo stato attuale l’applicazione pesa poco meno di 100 MB e richiede almeno la versione di iOS 11.0. E’ compatibile con tutti gli iPhone, dal modello 6s fino alla più recente serie 11, con gli iPad, dal modello di sesta generazione in poi, dal Mini di quinta generazione in avanti e con tutta la serie Pro.

Per quanto riguarda gli iPhone è bene precisare che per i modelli dotati del modulo Face ID, quindi da iPhone X in avanti, è possibile sfruttare questi sensori per applicare particolari effetti con la fotocamera anteriore. Tra questi, l’ultima versione dell’app ne aggiunge tre, denominati Emotions, Weather e Censored.

L’app è localizzata in varie lingue, italiano incluso, e come dicevamo si può scaricare gratuitamente da App Store in versione universale per iPhone e iPad.