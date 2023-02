Google Maps, le indicazioni passo passo nella Dynamic Island di iPhone

Google ha annunciato novità per Google Maps spiegando che è in arrivo il supporto per le Live Activities di iPhone, le API che consentono alle app di aggiornare la schermata di blocco in tempo reale, e avere sott’occhio i progressi (utile, non solo con le mappe ma anche per ottenere risultati sportivi o altre informazioni da app di terze parti).

Google Maps permetterà di ottenere indicazioni passo a passo, condizioni del traffico e una stima del tempo di percorrenza, direttamente nella Schermata di Blocco e nella Dynamic Island di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, senza bisogno di sbloccare il telefono.

Con le indicazioni a colpo d’occhio, spiega Google, è possibile seguire il viaggio direttamente dalla panoramica del percorso o dalla schermata di blocco. È possibile visualizzare i tempi di arrivo previsti e la prossima svolta, informazioni che prima erano visibili solo sbloccando il telefono, aprendo l’app e utilizzando la modalità di navigazione completa. Se si decide di prendere un’altra strada, il viaggio sarà aggiornato automaticamente. Le indicazioni a colpo d’occhio inizieranno a essere disponibili in tutto il mondo su Android e iOS nei prossimi mesi. Sono utili non solo per chi usa l’auto ma anche per chi si muove a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Google sta integrando diverse novità nella sua app Mappe, comprese funzionalità di visualizzazione immersiva che permetteranno di esplorare e navigare con la realtà aumentata al chiuso e all’aperto.

Altre novità in arrivo riguardano i conducenti di veicoli elettrici con veicoli dotati di Google Maps integrato, con funzionalità che permetteranno di suggerire punti di ricarica in base a fattori come il traffico, il livello di carica e il consumo di energia previsto. Un filtro “ricarica veloce” permetterà di individuare le stazioni con caricatori da 150 kilowatt, e luoghi come i supermercati con stazioni di ricarica in loco.