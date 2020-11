Google Maps vi dice quanto sono affollati i mezzi pubblici

Se già in tempi normali conoscere l’affollamento di un servizio di trasporto pubblico può risultare importante, in questo momento di crisi sanitaria, potrebbe salvare addirittura vite umane: Google annuncia di aver aggiornato il proprio servizio cartografico per informare gli utenti del traffico presente su un mezzo di trasporto. Se prima forniva previsioni, adesso indica il grado di affollamento in tempo reale.

Google ha aiutato gli utenti a capire quanto trafficate siano le linee di autobus, treni o metropolitane già da un anno, ma fino ad oggi ha fornito soltanto previsioni, piuttosto che dati in tempo reale. L’ultimo aggiornamento cambia la situazione, e mediante il crowdsourcing dei movimenti tramite smartphone, Google fornisce l’esatto traffico di ciascuna linea di trasporto in tutto il mondo.

Allo stesso modo, per aiutare in questo momento di crisi sanitaria, Google offre anche il monitoraggio del cibo da asporto in tempo reale. Se si ordina con l’app Google Maps e si risiede negli Stati Uniti, Canada, Germania, Australia, Brasile o India, l’utente potrà seguire la propria consegna in tempo reale. La piattaforma ora offrirà anche i tempi di attesa previsti e le stime delle spese di consegna, il tutto da Google Maps.

Google sta finalmente implementando la modalità guida per Maps, una funzione originariamente provata all’I/O 2019 . Durante la guida, il telefono si trasforma in un display di base che consente di vedere dove si sta andando, consentendo ancora di rispondere ai messaggi e riprodurre musica. Tutto quello che si deve fare è dire a Google, tramite comando vocale, di aprire le impostazioni dell’assistente e attivare la modalità di guida.