Google Street View porta le immagini storiche su iPhone e Android

Con la funzione Google Street View di Google Maps ora si può andare indietro nel tempo visualizzando le immagini storiche su mobile e Big G annuncia anche una nuova fotocamera Street View per la raccolta delle immagini sulle strade e non solo. Sono le due iniziative di Google per festeggiare i 15 anni del servizio, la prima dedicata agli utenti finali e l’altra invece agli operatori che raccolgono dati e foto ovunque nel mondo tramite auto e anche a piedi muniti di zaini.

La possibilità di viaggiare nel tempo visualizzando le foto storiche di Street View in Google Maps esiste fin dal 2014 ma finora era possibile farlo solo nella versione web. Ora anche gli utenti dell’app Maps per iPhone e Android possono farlo con un tocco in un punto qualsiasi dello schermo in modalità Street View, dopo di che bisogna selezionare il comando che mostra più date per accedere alle immagini storiche raccolte nel tempo.

Il colosso di Mountain View precisa che in alcune località gli utenti potranno andare indietro nel tempo visualizzando le immagini raccolte fin dalla prima versione di Street View del 2007. L’altra novità riguarda la speciale fotocamera che scatta foto a 360 gradi impiegata in auto e zaini: il nuovo modello è molto più compatto e leggero, solo 6,8 kg e all’incirca le dimensioni di un gatto domestico.

Le sette fotocamere installate scattano viste panoramiche da 140 MP. La risoluzione è identica al modello precedente, ma Google dichiara che migliorano qualità e dettagli, fino a rilevare la segnaletica orizzontale e anche le buche. Grazie a dimensioni e peso più contenuti potrà essere impiegata non solo in auto, ma su qualsiasi mezzo, oltre che naturalmente all’interno degli zaini. Tutto ciò permetterà di mappare e fotografare ancora più località nel mondo finora non raggiunte con il sistema precedente, oltre che di aggiornare più frequentemente le località già coperte.

Infine Google sta aggiungendo quattro nuove raccolte di immagini Street View per alcune località celebri: il Duomo di Milano, le Piramidi di Meroë in Sudan, Les Invalides a Parigi e, entro fine anno, anche i Sydney Ferries in Australia. Il Duomo in particolare mostra l’interno della cattedrale di Milano così come l’esterno, mentre è disponibile un tour virtuale di Les Invalides a Parigi.

Google Maps rappresenta un importante tassello nei piani di Big G per la Realtà Aumentata.