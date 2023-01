Il Green Screen XL di Elgato cambia lo sfondo gigante in un attimo

Ormai chiunque, con uno sfondo verde, può fare magie nei video, e la versione XL di Elgato rientra perfettamente in quella categoria di accessori di stampo cinematografico che ne semplificano enormemente l’utilizzo. Perché è da lì che viene il Green Screen, quel fondale monocromatico che per mezzo di software ormai alla portata di tutti riesce a sostituirlo con immagini statiche e veri e propri flussi video in movimento, in qualsiasi ripresa.

Con lo smart working entrato prepotentemente nelle nostre vite a causa della pandemia di coronavirus, diventa un oggetto sempre più necessario, specie per chi vive in spazi ristretti e non ha la possibilità di spostarsi davanti pareti vuote o zone in cui la privacy non viene meno.

Ma ovviamente i suoi usi vanno ben oltre la semplice videoconferenza di scuola o di lavoro, perché spesso ad utilizzarlo sono fotografi e videomaker, e i giocatori che trasmettono in streaming le partite con la propria figura a mezzobusto in un angolo dello schermo.

In tutti questi contesti l’Elgato Green Screen XL fa il suo dovere principalmente per due ragioni. Una la anticipa il nome perché riguarda le dimensioni: parliamo di un pannello più largo del 25% (misura 200 x 182 centimetri) rispetto al Green Screen originale dell’azienda, con un tessuto 100% poliestere (Dacron di DuPont) antipiega e antiriflesso che funziona benissimo con videocamere e luci.

E poi l’immediatezza d’uso: si può tenere riposto sotto una scrivania, un letto o semplicemente accantonato lungo una parete (da chiuso occupa uno spazio di circa 12 x 12 centimetri): quando serve non bisogna smanettare con telai pneumatici a X e simili ma basta invece tirarlo dal basso tramite la maniglia, bloccare la barra di supporto e poi regolare l’altezza in base alle esigenze del momento.

Pochi secondi quindi per montarlo e trasformare qualsiasi sfondo immergendosi in mondi virtuali per streaming, YouTube, TikTok, fotografia o videoconferenze. Alla fine della diretta o della conferenza potrete riporlo dove volete.

Dove comprare

Il Green Screen XL di Elgato è in vendita sul sito ufficiale a 199,99 €. Si può comprare anche su Amazon.