I contenuti di Vision Pro possono essere duplicati su Mac, iPad, iPhone e Apple TV

I contenuti visualizzati dall’utente che indossa Apple Vision Pro possono essere duplicati sugli schermi di iPhone, iPad, Mac, Apple TV o smart TV compatibili con la tecnologia AirPlay.

Lo fa notare il sito Macrumors citando indicazioni nelle specifiche di Apple dalle quali si evince la possibilità di condividere contenuti dal visore su iPhone, iPad, Apple TV, sulle smart TV compatibili con AirPlay o su Mac.

I dispositivi da usare per il mirroring devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi alla quale è collegato il Vision Pro; il visore consente di mostrare in mirroring contenuti fino a 1080p.

Sugli iPhone e gli iPad aggiornati a iOS 17.2 o seguenti e iPadOS 17.2 o seguenti basta attivare la funzionalità “Ricevitore AirPlay” andando su Impostazioni > Generali > AirPlay e HandOff. Attivando questa opzione, iOS/iPadOS chiede se si vuole consentire AirPlay a tutti e se richiedere una password (ed eventualmente quale).

Oltre a consentire il mirroring di quanto visualizzato sul Vision Pro sul Mac, il Vision Pro può essere usato anche alla stregua di un enorme display 4K per il Mac.

Apple parla del Vision Pro come di un un rivoluzionario “spatial computer” che fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico, un visore presentato come “avanti anni luce, diverso da tutto quello che è stato creato finora” e che “va oltre i limiti dei tradizionali monitor”, offrendo un’interfaccia pienamente tridimensionale controllata “dai sistemi di input più naturali che esistano”: gli occhi, le mani e la voce dell’utente.

Il marketing Apple vede in Vision Pro un dispositivo perfetto per l’intrattenimento. Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.

