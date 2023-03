I forni Ooni per la pizza fatta in casa ora entrano in casa e sono pure elettrici

La scozzese Ooni, già creatrice del geniale forno per cuocere la pizza napoletana ovunque, ha presentato due nuovi forni per fare la pizza in casa buona come quella che si compra in pizzeria: uno è Volt 12, il primo elettrico dell’azienda che permette di prepararla sia in cucina che in giardino, l’altro invece è Karu 12G ed è una rivisitazione di uno dei migliori del marchio.

Volt 12

Questo forno elettrico (899 €) può raggiungere i 450°C in soli 20 minuti e oltre a promettere il controllo del calore offre la regolazione del tempo di cottura in modo da poter cuocere differenti stili di pizza come la classica napoletana, la deep dish di Detroit e la pizza in stile newyorkese.

Le caratteristiche costruttive più interessanti sono la porta in triplo vetro borosilicato e il guscio in acciaio al carbonio verniciato a polvere resistente agli agenti atmosferici, che permette così di preparare la pizza anche all’aperto.

Karu 12G

Questo forno invece (429 €) è dotato di alimentazione multi-combustibile e riprende il DNA del Karu 16 per permettere di creare pizze cotte a legna in soli 60 secondi. Se abbinato al bruciatore a gas, questo forno consuma il 36% di propano in meno rispetto ai modelli precedenti, pur offrendo la possibilità di utilizzare combustibili come la carbonella o il legno per ottenere l’inconfondibile aroma della pizza in pizzeria.

Un prodotto portatile e potente, ma soprattutto versatile perché si può usare sia in casa che nelle occasioni di cucina all’aperto come durante gite fuori porta.

Due nuovi accessori

L’azienda ha presentato anche due nuovi accessori per migliorare la preparazione della pizza: le cassette per l’impasto, vendute in set da due (49,99 €), come soluzione salvaspazio per conservare fino a 12 palline di impasto per pizza; e poi il tagliere in bamboo (39,99 €), per stendere gli impasti, tagliare i condimenti e servire le pizze, che si può anche impilare in maniera ordinata sulle nuove cassette.