Un video mostra i presunti pannelli in vetro degli iPhone 15

Man mano che si avvicinano i mesi che ci separano dall’annuncio degli iPhone 15, vedremo sempre più circolare immagini di componenti e presunti tali dei futuri dispositivi.

L’ultima in ordine di arrivo è la foto che mostra un set di vetri frontali per iPhone 15.

La foto arriva dal leaker ShrimpApplePro che in un breve filmato mostra quelli che, a suo dire, sono un gruppo di autentici pannelli in vetro per gli iPhone 15.

Quello a sinistra dovrebbe essere il pannello in vetro di un iPhone 15 Pro; le dimensioni sembrano quelle di un display nella versione standard, con la Dynamic Island che evidenzia cornici più sottili rispetto a quella di iPhone 14 Pro.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023

Il pannello centrale è quello più grande tra i tre e dovrebbe essere quello di un iPhone 15 Pro Max; mostra la Dynamic Island in alto e cornici sottili.

Curve e cornici sottili sono uno degli elementi che dovrebbe caratterizzare l’aspetto di iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max.

Il terzo pannello sembra mostrare un bordo leggermente più spesso rispetto agli altri, con una lunetta analoga a quella vista su iPhone 14. L’aggiunta della Dynamic Island anche sull’iPhone 15 base dovrebbe essere una delle novità della futura lineup.

Trovate tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 e 15 Plus in questo nostro articolo; in questo diverso articolo trovate invece quello che sappiamo finora su iPhone 15 Pro.