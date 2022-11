Offerte Amazon 13 novembre fino al 79% su Apple, Garmin, Belkin, Lexar, Miracase, Candy, UGREEN

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 999,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1399,62 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 699,82 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 439,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Rosa (5a Generazione) In offerta a 789,42 € – invece di 989,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lightning Digital AV Adapter In offerta a 44,90 € – invece di 59,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore per Fotocamere da Lightning a USB In offerta a 29,99 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Tappetino di ricarica wireless portatile con MagSafe (ricarica rapida fino a 15 W, supporto integrato, compatibilità con iPhone 13, 13 Pro, Pro Max e mini, alimentatore non incluso) ? Nero In offerta a 35,50 € – invece di 59,99 €

sconto 41% – fino a 20 nov 22

Cavo USB C USB C, INIU 100W [2 Pezzi-2m] Cavo USB Type-C Ricarica Rapida PD 5A QC 4,0 Nylon per MacBook Pro 2020 Samsung S22 Ultra S21 iPad Air Huawei P50 Pixel 7 Pro Xiaomi Switch PS5 Oneplus ECC. In offerta a 11,89 € – invece di 29,99 €

sconto 60% – fino a 13 nov 22

INIU Cavo USB Type-C (1+1+2+2+3m) 3,1A QC 3,0 Cavo USB C Ricarica Rapida, Lega Intrecciato in Nylon Cavo USB Type C per Xiaomi Samsung S22 Ultra Huawei Xiaomi Google Pixel OPPO iPad Realme LG ECC. In offerta a 13,59 € – invece di 29,99 €

sconto 55% – fino a 13 nov 22

Joby Action Supporto per Manubrio Bicicletta con Luci, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 75,00 €

sconto 79% – fino a 19 nov 22

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, NFC, Pulsanti Touch,Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 13 nov 22

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 40W, Altoparlante Bluetooth Senza Fili Portatile Speaker Waterproof IPX7,Effetti Tri-Bass, NFC, Tempo di Riproduzione di 15 Ore, per Smartphone, Computer In offerta a 67,99 € – invece di 89,99 €

sconto 24% – fino a 13 nov 22

UGREEN Caricatore USB C 66W Power Delivery 3.0, Caricabatterie USB C 2 Porte Quick Charge 3.0, Alimentatore USB Compatibile con iPhone 14/13/12 Pro/iPad Pro/MacBook Pro Air/Galaxy S22, Steam Deck In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

UGREEN 5-in-1 Hub USB C in Alluminio, Corpo Sottile, HDMI [email protected], Ethernet 1000Mbps, PD 100W, 2 USB 3.0, Docking Station Compatibile con Steam Deck, MacBook Pro/Air M1 M2, Surface Pro, Galaxy Tab S8 In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 11 nov 22

Varta caricabatterie wireless ultra veloce con ricarica wireless ultra veloce fino a 15 W, compatibile con Qi, tecnologia Dual Coil, incluso cavo USB tipo C In offerta a 17,10 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino a 20 nov 22

vivo Y33s Smartphone, 8GB+128GB, Display FHD+ 6,58?, Batteria da 5,000 mAh e Ricarica Rapida, Tripla Fotocamera, Fotocamera principale da 50 MP, Facciale Wake, Dual Sim Cellulare (Mirror Black) In offerta a 199,00 € – invece di 269,00 €

sconto 26% – fino a 13 nov 22

Garmin Instinct Solar, Flame Red – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport, Rosso In offerta a 135,00 € – invece di 399,99 €

sconto 66% – fino a 20 nov 22

Garmin Instinct 2 – Camo, Smartwatch, 45mm, Rugged design, Autonomia 28 giorni, 30 app multisport, GPS, Cardio, SpO2, Activity Tracker 24/7, Connect IQ (Graphite Camo) In offerta a 283,60 € – invece di 399,99 €

sconto 29% – fino a 20 nov 22

Garmin Fenix 6S, Fenix 6S in Nylon, 20 mm, Nero In offerta a 84,70 € – invece di 149,99 €

sconto 44% – fino a 20 nov 22

Lamicall Supporto Tablet, Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 2022 iPad PRO 10.5, PRO 9.7, PRO 12.9, iPad Mini 2 3 4, iPad Air, Air 2, iPhone, Samsung Tab, Altri Tablets – Nero In offerta a 19,99 € – invece di 25,99 €

sconto 23% – fino a 13 nov 22

Supporto Tablet, Lamicall Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 2022 iPad Pro 10.5, Pro 9.7, Pro 12.9, iPad mini 2 3 4, iPad Air, Air 2, iPhone, Samsung Tab, altri Tablets – Grigio In offerta a 19,99 € – invece di 25,99 €

sconto 23% – fino a 13 nov 22

Lexar Micro SD 512 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 57,79 € – invece di 118,99 €

sconto 51% – fino a 13 nov 22

Lexar Micro SD 32 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDHC con Adattatore SD, A1, U1, C10, V10, Micro SD Card confezione da 3 In offerta a 16,14 € – invece di 25,00 €

sconto 35% – fino a 13 nov 22

Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 22,94 € – invece di 41,99 €

sconto 45% – fino a 13 nov 22

Roborock S7 Pro Ultra Robot aspirapolvere 5100Pa con stazione di scarico Spolvero automatico/Riempimento/Pulizia mop, Aspirapolvere robot collegato da Alexa/APP, Mappatura 3D In offerta a 959,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 40% – fino a 13 nov 22

Centrale elettrica portatile Jackery Explorer 240, 230V/200W con presa AC a onda sinusoidale pura, batteria al litio di riserva da 240 Wh per esterni, picnic, pesca, viaggi, feste, campeggio In offerta a 254,99 € – invece di 299,99 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

Belkin Auricolari true wireless SoundForm Immerse, ANC ibrida, ricarica wireless, resistenza contro acqua e sudore (IPX5), Apple Dov’è, Belkin Ping My Earbuds per iPhone, Galaxy, Pixel e altri, nero In offerta a 132,00 € – invece di 149,99 €

sconto 12% – fino a 20 nov 22

Miracase Porta Cellulare Universale per Auto 4 in 1,?Stabile e Forte Aspirazione?, Grado Militare, Supporto Telefono Auto di Cruscotto, Parabrezza e Presa d’Aria, Compatibile con Tutti gli Telefoni In offerta a 19,88 € – invece di 32,99 €

sconto 40% – fino a 13 nov 22

Miracase Porta Cellulare Auto Persa D’Aria, [Fissazione Automatica],Con Una Sola Mano Supporto Telefono Auto Universale per iPhone Serie 14/13/12, Samsung e Xiaomi In offerta a 18,39 € – invece di 32,99 €

sconto 44% – fino a 13 nov 22

Miracase Porta Cellulare Auto e Supporto Cellulare Flessibile, Per Presa D’aria Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max, Argento In offerta a 16,10 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino a 13 nov 22

LVL THETA Lampada Ricaricabile da Tavolo Senza Fili – Lampada LED Touch Dimmerabile Portatile da Interno e Esterno IP65, Designed by Zafferano, Durata fino a 24H (Oro Rosa Lucido) In offerta a 137,99 € – invece di 195,00 €

sconto 29% – fino a 16 nov 22

LVL THETA Lampada Ricaricabile da Tavolo Senza Fili – Lampada LED Touch Dimmerabile Portatile da Interno e Esterno IP65, Designed by Zafferano, Durata fino a 24H (Corten Opaco) In offerta a 88,99 € – invece di 129,00 €

sconto 31% – fino a 16 nov 22

Zafferano Kit 3x Zafferano Poldina Pro, Lampada LED Senza Fili Ricaricabile, Dimmer touch, IP65 Uso Interno/Esterno Lunga Durata, Alluminio, H38cm, Caricatore Multiplo USB – Bianco, Amazon Exclusive In offerta a 292,99 € – invece di 379,00 €

sconto 23% – fino a 16 nov 22

[Amazon Exclusive] Zafferano Olimpia Pro Lampada Ricaricabile da Tavolo in Alluminio, Caricatore USB Aiino, LED Dimmerabile Touch,Protezione IP54,Interno/Esterno, Base Ricarica a Contatto,H26cm Rame In offerta a 161,99 € – invece di 213,50 €

sconto 24% – fino a 16 nov 22

BenQ MOBIUZ EX240N Monitor da gaming / 24,5 pollici VA HDR 1ms 165 Hz compatibilità a 144Hz In offerta a 179,99 € – invece di 189,00 €

sconto 5% – fino a 13 nov 22

Candy Brava CDIH 1L949 Lavastoviglie Slim da Incasso, Scomparsa Totale, 45 cm, 9 Coperti, 5 Programmi, Partenza Ritardata, 49 dB, Classe Energetica F In offerta a 269,00 € – invece di 449,00 €

sconto 40% – fino a 17 nov 22

Candy Brava CDSN 1L350PS Lavastoviglie da Incasso, Semi Integrata, 13 Coperti, Smart, Wi-Fi + Bluetooth, 59,8x55x82 cm, Partenza Ritardata, Inox, Classe E In offerta a 289,00 € – invece di 494,99 €

sconto 42% – fino a 17 nov 22

Candy MIC20GDFX Forno a microonde da incasso con grill al quarzo, 20 litri, 800 W, 8 livelli di potenza, funzione sbrinamento, 34,3 x 59,5 x 38,8 centimetri, acciaio inossidabile [Classe energetica A] In offerta a 205,00 € – invece di 355,00 €

sconto 42% – fino a 17 nov 22

Candy Chw6Br4Wgtgh Piani Cottura In offerta a 147,40 € – invece di 269,99 €

sconto 45% – fino a 17 nov 22

Candy Brava CDIH 2T1047 Lavastoviglie Slim da Incasso, a Scomparsa, 10 Coperti, 8 Programmi, Touch, Partenza Ritardata, 44,8×55,5×81,6 cm, Argentato In offerta a 299,00 € – invece di 549,00 €

sconto 46% – fino a 17 nov 22

Hoover H-WASH 300 H3WS 69TAMCE-S Lavatrice 9 kg, Carica Frontale, 1600 giri, Tecnologia NFC, Motore Inverter BPM, Funzione Vapore, Bianco, Classe A In offerta a 399,00 € – invece di 742,00 €

sconto 46% – fino a 17 nov 22

Haier HCR5919FOPG, Frigorifero Cube 4 Porte, Tecnologia Antibatterica T-ABT, Libera installazione In offerta a 799,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 50% – fino a 17 nov 22

Haier Wine Bank 50 Series 5 Cantinetta Vino Refrigerata, 49 Bottiglie, Luci a LED e Vetro anti UV, Ripiani in Legno, 37 dBa, Libera Installazione, 47 * 58 * 82 cm, Nero In offerta a 394,99 € – invece di 795,00 €

sconto 50% – fino a 17 nov 22

Candy CHW74WTX Piano Cottura 5 Fuochi, a Gas, Acciaio Inossidabile, Larghezza 74,5 cm, Doppia Corona, a Incasso, Griglie Smaltate, GPL e Metano, 74,5x51x3,5cm, Inox In offerta a 119,00 € – invece di 249,99 €

sconto 52% – fino a 17 nov 22

Haier H3F-320WTAAU1 Congelatore Verticale a Cassetti, No Frost, 330 Litri, Wi-Fi, Temperatura Regolabile, Display Touch, Funzione Fast Freeze, Libera Installazione, 59.5*70*190 cm, Bianco In offerta a 600,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 54% – fino a 17 nov 22

Wilkinson Sword – Rasoio Hydro 5 Skin Protection – Lame di ricarica x8 – Confezione con 8 lame di ricarica In offerta a 14,49 € – invece di 19,90 €

sconto 27% – fino a 17 nov 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).