Tutti i migliori libri su come pubblicare un libro online

C’è la crisi, il lockdown, siamo tutti (più o meno) chiusi in casa: e quale momento migliore di questo per scrivere? A parte la crisi inedita attraverso la quale stiamo cercando di trovare una direzione e un modo per orientarci in un mondo che – se possibile – ha cambiato e aumentato ancora di più la sua accelerazione al cambiamento, c’è da dire che si possono fare molte e molte cose. Una di queste finalmente è scrivere il libro che da tanto tempo ci siamo detti che avremmo fatto.

Altro che manoscritto nel cassetto: ci sono centinaia di appunti che si sono accumulati nel nostro disco rigido, nelle nostre Moleskine, in fogli di carta volanti che come Marcel Proust gettiamo dietro di noi verso il pavimento del soggiorno mentre giaciamo spaparanzati sul divano a scrivere con una penna d’oca intinta nell’inchiostro di seppia. Sia quel che sia, qui ci sono consigli e strategie per trovare innanzitutto una strada verso la pubblicazione “self”, cioè fatta da soli.

Attenzione, perché la tecnologia per pubblicarsi un libro da soli c’è già da tanto tempo. Poterlo fare sulle piattaforme come ad esempio Amazon (che è la più grande e la più diffusa) è una buona idea e infatti abbondano i libri per spiegare come si fa a farlo. Abbiamo scelto quelli che a nostro avviso sono i migliori, ma il lavoro non si ferma qui. Il problema non è soltanto come configurare il proprio account e cosa scrivere nelle varie pagine di presentazione, o quali parole chiave scegliere. No, il vero problema è come impaginare e impostare il libro – in gergo tecnico “montarlo” – per fare in modo che non sembri l’opera di un dilettante lontano un miglio. Qui ci sono coloro i quali hanno studiato e lavorato duramente per darvi la possibilità di imparare e fare meglio. Avrete voi il coraggio e il tempo di ascoltarli (anzi leggerli) e dare loro retta?

Scrittore fai da te

Duilio Chiarle pubblica un libro che ha uno scopo: scrivere libri di qualità. Perché fare da soli non vuol dire essere cattivi scrittori o creare lavori mediocri. Invece, serve avere dalla propria una guida che ci permetta di supplire con la competenza quello che ci manca di esperienza, sapendo che molti scrittori sono stati e sono anche funzionari di case editrici perfettamente in grado di lavorare sui libri degli altri. Il grande vantaggio di questa guida, che è quella più generale, meno tecnica e più operativo-filosofica del gruppo, è che l’autore ha lavorato su tutti i temi di cui tratta e li ha sperimentati in prima persona negli ultimi venti e più anni. Il libro è aggiornato al 2020.

Scrittore fai da te – Guida all’autopubblicazione: Consigli su come incassare qualche soldino in tempi di crisi con i vostri libri di Duilio Chiarle

Come scrivere un ebook in un Week End

Non c’è solo la grande letteratura, il romanzo italiano (o quello di altre culture e popoli, se è per questo), ma anche la saggistica, a non fiction che può essere altrettanto creativa e ricca di possibilità. Nessuno però insegna a scriverla: si lavora sulle tesi di laurea, si lavora sulle trame dei romanzi, si lavora persino sui temi in classe, ma nessuno lavora mai su questa categoria della non fiction. Che invece viene letta ed è interessante, perché la saggistica leggera, la divulgazione, l’insegnamento di competenze e materie interessanti. Come sottolinea l’autore, Marco Bissi, il lavoro può e deve essere piacevole, non è difficile se si è ben guidati (e lui ritiene di esserne capace) ma soprattutto può persino produrre delle piccole entrate. E allora, perché no?

Come scrivere un ebook in un Week End di Marco Bissi

Pubblicare Ebook Self Publishing

Tra le domande più ricorrenti per chi si approccia all’editoria professionale ce n’è una che caratterizza tutti o quasi tutti gli aspiranti autori e anche molti autori convenzionali: si può davvero guadagnare vendendo degli eBook? La risposta è si, soprattutto se si segue un metodo per farlo. Amazon è sicuramente il mercato più promettente e che ha realizzato anche in Italia delle piccole fortune: niente di straordinario ma piccole somme che invece servono. A patto però di seguire alcune linee guida: pensare al proprio pubblico, cercare la propria nicchia di mercato, individuare i circuiti di self publishing più adatti (non c’è solo Amazon, bensì anche Kobo e Lulu), e poi strutturare e scrivere un buon libro. Questa è la cosa che poi gli esperti di marketing fai da te spesso dimenticano: occorre avere in mano anche un buon prodotto, oltre a posizionarlo e saperlo vendere nel modo giusto. Questo piccolo libro ha l’ambizione di fornire le coordinate per riuscire a farlo. Infine, prima della promozione, c’è anche tutto il discorso sulla copertina, il prezzo e le modalità di strutturazione del libro in maniera tale che incontri i gusti del pubblico. Insomma, in questo libro di Mirko Roma c’è molto da leggere e soprattutto molto da studiare e imparare.

Pubblicare Ebook Self Publishing – La Guida Definitiva per chi vuole pubblicare il suo primo eBook in Self Publishing: Dalla scrittura alla pubblicazione e promozione – Tutto in un solo eBook di Mirko Roma

Self-Publishing Marketing per Scrittori 2.0

Avete finito di scrivere il vostro libro? Questa è la buona notizia, indubbiamente. Peccato che siate appena all’inizio e la strada sia appena cominciata. Però c’è da dire che la buona notizia è che si tratta di una strada nuova, interessante, divertente e in qualche modo anche relativamente facile. Più facile di quello che non sembra, perlomeno. Infatti, finito di fare spamming tra parenti, amici e conoscenti (che, sappiatelo, si esaurisce in un paio di giorni, una settimana al massimo) tocca inventarsi qualcosa di più interessante e strutturato. Complimenti, avete trovato il libro giusto. Eugene Pitch infatti ha strutturato tutto il suo lavoro per farvi capire cosa bisogna fare per rendere il vostro neonato libro – romanzo o saggio che sia – un self publishing di successo. Richiede certamente dedizione e potrebbe anche darsi che non funzioni, ma state sicuri che il metodo qui c’è. Questa guida infatti è stata realizzata per affrontare una serie di problemi che gli autori italiani si pongono raramente, e che servono invece non solo per posizionare bene il libro, ma saper fare marketing in maniera intelligente ed efficace. Ci sono anche consigli operativi su come usare gli strumenti che ad esempio Amazon mette a disposizione e molto altro.

Self-Publishing Marketing per Scrittori 2.0: La guida pratica all’autopubblicazione con tutti i segreti per promuovere al meglio il tuo libro di Eugene Pitch

Pubblica i tuoi libri con Amazon

Non c’è che dire: il manuale di Alessandro Sivo è un signor manuale. Uno dei più completi nell’affrontare quello che giustamente riconosce come il vero grande fenomeno editoriale degli ultimi decenni: Amazon Publishing. La piattaforma per l’ecommerce di Jeff Bezos è non solo nata trent’anni fa proprio attorno alla vendita dei libri ed ha poi lanciato l’idea stessa di ebook (non la prima e non l’ultima ma sicuramente l’idea di maggior successo con il Kindle), ma ha anche generato il più grande volume di ebook venduti in self publishing di sempre. Una montagna (Sivo riporta il numero di 22 milioni) che si traduce in una enorme opportunità per tutti coloro i quali vogliono pubblicare. Non c’è solo il discorso economico (con diritti per ogni copia venduta al 70% contro il 10% degli editori tradizionali) ma anche quello strategico e di libertà creativa. E qui, però, in molti si bloccano perché paralizzati dal timore di non sapere come fare, di sbagliare, di non trovare la strada giusta. Se quando si tira un calcio di rigore non si segna il gol, la colpa non è del pallone o del portiere, la colpa è del calciatore. Ecco dunque che serve un allenatore, una guida che aiuti a impostare le manovre per quella specifica piattaforma. Senza casa editrice o agenti letterari dietro le spalle, senza grafici e impaginatori, senza editor e correttori di bozze. Un lavoro da fare da soli, i cui passi fondamentali però sono catturati in questo libro e spiegati nel dettaglio. Per farvi passare la paura di tirare quel calcio di rigore.

Pubblica i tuoi libri con Amazon: il primo manuale completo dalla A alla Z che passo-passo ed in solo poche ore t’insegnerà a pubblicizzare con successo i tuoi libri on line di Alessandro Sivo

Come Pubblicare un Libro o eBook in Self Publishing su Amazon

Ultimo ma non ultimo, come si dice in questi casi. Il libro di Valerio Novelli identifica una nicchia molto chiara, ed è quella di chi vuole pubblicare un libro o un ebook su Amazon. Struttura le informazioni necessarie a raggiungere questo obiettivo in modo tale da mettere a disposizione del lettore gli strumenti necessari a raggiungere il suo bersaglio. E il lavoro che viene fatto per creare un libro in self publishing viene mostrato anche dall’autore stesso che spiega il metodo con cui ha pubblicato il suo stesso libro. Un tutorial che si basa su un caso concreto e che permette di arrivare più lontano di quanto non si pensi, perché il successo degli ebook e dei libri di carta in self publishing può essere più grande e gratificante di quel che non si crede. Il lavoro di Novelli copre anche gli aspetti di promozione ulteriori come il sito web coordinato, i gruppi Facebook, i banner, i video da caricare su Youtube, i comunicati stampa e tutte le altre azioni di promozione, gratuite organiche e a pagamento, che permettono di creare degli effetti-palla di neve tali da poter parlare di migliaia di euro di fatturato alla fine dell’anno.

Come Pubblicare un Libro o eBook in Self Publishing su Amazon di Valerio Novelli

