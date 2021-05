I migliori libri sulla fotografia digitale

Si torna a viaggiare per lavoro e per diletto, le vacanze si avvicinano e la fotografia digitale (ma non solo, come vedrete) ricomincia ad avere una forte attrazione. Ma non va sottovalutato che la fotografia digitale serve anche e soprattutto nei lavori di nuova generazione dei quali abbiamo parlato nelle precedenti puntate di questa serie di articoli con tutti i libri migliori per fare cose digital (e non solo).

Infatti, qualsiasi attività online, dal sito ai social, richiede una parte visual accurata. Belle immagini. Si possono prendere dalle banche dati online come Unsplash, ma si può fare molto anche da soli, con un telefonino o una compatta, una mirrorless o una reflex digitale. Bisogna però imparare a scattare buone foto, non belle foto: occorre cioè imparare a fare degli scatti che producano immagini di qualità utilizzabili, non solo esteticamente bella. Immagini adatte, appropriate. Con questi libri si riesce a imparare. Alla fine, una piccola sorpresa per gli appassionati.

Cominciamo dalla parte tosta del problema: la composizione. Perché scattare una foto può essere fatto anche da uno scimmione (è effettivamente successo e la foto è anche senza copyright) ma la composizione rimane l’elemento distintivo. Nella logica accennata sopra di imparare a fare “buone” foto, cioè foto che si possono usare per lavoro, che sono pubblicabili sui social, che sono memorabili, che comunicano la cosa giusta, un passaggio attraverso le tecniche di composizione è fondamentale. Prendetelo come il CAR del militare: va fatto e questo di Richard Garvey-Williams è il libro giusto per farlo: sufficientemente breve da non uccidere, completo e profondo per quanto riguarda il tema affrontato. Ed è anche simpatico, perché l’autore ha una buona penna.

Il corso di Ian Farrell è uno dei capisaldi del settore. Qui si impara veramente a scattare e fare buone foto. Come gli altri libri di questa sezione, c’è una parte di sovrapposizione, perché Farrell dà anche le basi di come comporre le immagini oltre a spiegare come adoperare sia la macchina fotografica digitale che la camera oscura digitale, cioè lo spazio dove si sviluppavano le foto analogiche, oggi Photoshop e gli altri software di gestione dei file raw, in pratica.

Una spanna sotto il libro di Farrell, questa Bibbia del fotografo realizzata da Michael Freeman è un altro ottimo libro. La differenza la fa la sterminata esperienza, perché Freeman è un fotografo a tutto tondo, noto per le sue opere e progetti fotografici. Il libro ha quattro sezioni che coprono i quattro aspetti della fotografia: esposizione, composizione, illuminazione e post-produzione. Ci sono parti più pratiche, con delle “missioni” da compiere, che permettono di andare avanti nell’altro aspetto della fotografia: la pratica costante. L’occhio del fotografo si sviluppa con l’esercizio, dopo che ha imparato a vedere.

Lo mettiamo qui anche se libro di composizione perché fatto sempre da Michael Freeman. Questo manuale permette di raggiungere una adeguata padronanza delle regole e nelle tecniche di composizione, che sono fondamentali nella fotografia. In realtà, vista la facilità degli apparecchi moderni, sarebbe questo (e il gemello sopra) il libro più importante da leggere per capire le regole di composizione. Oppure un corso in persona di pittura, perché buona parte della teoria per la composizione delle fotografie arriva dalla pittura e dal disegno. In questo caso si parla di teoria tradizionale, e molto bene.

Il libro di Chris Gatcum è un testo più entry level, alla portata di tutti, che mostra con vari esempi e tanta semplicità come fare a scattare buone foto e ottenere il meglio dalla vostra macchina fotografica. L’autore sottolinea l’apprendimento passo passo, a noi ha convinto soprattutto la capacità di sintetizzare in maniera visiva, con specchietti disegnati con icone e numeri, come e cosa fare per scattare le foto, dalla misurazione alla messa a fuoco sino all’esposizione, bilanciamento del bianco e scelta della profondità di campo migliore oltre che dell’inquadratura. Un entry level ben fatto e ragionevolmente breve.

Non si può parlare di fotografia digitale senza parlare di Photoshop e non si può parlare di Photoshop senza parlare di Scott Kelby, che è uno dei più grandi divulgatori ed esperti sul tema, grazie al tono sempre leggero ma preciso, alla battuta facile, alla capacità di sdrammatizzare le cose più complesse e renderle fruibili. Perché, quando si parla di Photoshop, di cose complesse ce ne sono tante, e il software costa caro ed è pieno di funzioni che nessuno mai usa. Questo libro è pensato per scoprire come usare Photoshop al meglio, e fa la differenza.

Vi abbiamo mentito: Scott Kelby non è un grande solo per Photoshop. È un grande anche per la fotografia tout-court. E questo libro pubblicato in Italia da Apogeo lo dimostra pienamente. Kelby insegna più di 200 trucchi del mestiere per fotografi che sanno tenere una macchina in mano ma ancora devono superare una serie di blocchi e di paure che l’esperienza non basta a cancellare. Il manuale si concentra sulla pratica e tocca tutti gli argomenti fondamentali, inclusi alcuni trascurati da tutti gli altri. Come ottenere scatti nitidi, scelta dell’obiettivo più adatto e poi quali sono gli elementi caratteristici dei vari generi fotografici, dai paesaggi ai ritratti, dalla fotografia di viaggio a quella di matrimonio e di eventi sportivi. Il libro si conclude con i consigli per stampe di qualità, oltre a vere e proprie “ricette” per ottenere immagini da ricordare

Questo è il libro “pro” della collezione di questo articolo. Fotografare significa disegnare con la luce, ma vuol dire raccontare una storia. E serve avere competenza sulle tecniche di narrazione visiva. Siano esse per lo scatto singolo che per il reportage, articolato in una serie di fotografie, o il progetto, che fa della campitura spazio-temporale la sua cifra. Questo libro insegna come si fa a raccontare una storia: non scattare un’opera d’arte, ma raccontare qualcosa di interessante a chi guarderà la fotografia. Notevole.

Visto che la migliore macchina fotografica è quella che abbiamo sempre con noi quando dobbiamo fare uno scatto, non poteva mancare un libro sulla fotografia con lo smartphone. Imprescindibile, questo libro di Gianpiero Riva (ma ce ne sono anche altri) spiega come si fa a fare buone foto anche con il telefonino, usando l’app di serie oppure quelle di terze parti. Servono un po’ di occhio, un po’ di trucchi del mestiere e anche un po’ di malizia.

Irene Biancolli ha avuto una buona idea: riprendere in mano la vecchia macchina fotografica a pellicola – attenzione, non la Polaroid o l’Instamatic – e ragionare su come sia possibile scattare con pellicola a 35 millimetri o “135”, il “piccolo formato” che è anche il “formato pieno” da cui deriva il concetto di “full frame” e l’equivalenza della lunghezza focale degli obiettivi. L’idea è buona, l’esecuzione ancora migliore, l’unico rimpianto è che il libro sia molto breve (l’equivalente di 41 pagine) ma pensato per chi scatta oggi e non ha esperienza di pellicola: cos’è una macchina analogica, è ancora possibile scattare? cosa cambia rispetto al digitale? cosa serve per iniziare? quali macchine e rullini comprare, e così via. Un piccolo breviario utilissimo.

Roland Barthes è stato uno dei più grandi intellettuali francesi. Il volume è un caposaldo della fotografia: raccoglie una serie di riflessioni dell’antropologo e filosofo francese che sono sorprendentemente ricche e al tempo stesso accessibili. Barthes ha sempre avuto una fascinazione profonda per la fotografia, che definiva un “Medium bizzarro, una nuova forma di allucinazione: falsa a livello della percezione, vera a livello del tempo”. Non si impara a scattare foto leggendo questo libro, ma si diventa lo stesso fotografi migliori.

Concludiamo la serie di libri questa settimana molto lunga con un secondo “fuori quota”. Altro libro di pensiero, scritto dal premio Nobel per la letteratura Susan Sontag, è una raccolta di scritti e pensieri dell’autrice sul tema che ha sistematicamente e minuziosamente indagato nel corso di tutta la sua vita. Siamo la società dell’immagine, fissa ancora prima che in movimento, e questo lavoro di Sontag è non solo il giusto contraltare rispetto al libro di Roland Barthes, ma va oltre e arricchisce con i motivi, le suggestioni, i problemi e le relazioni che la fotografia e la sua evoluzione creano. Anche qui, sarete fotografi migliori e non guarderete mai più come prima.

