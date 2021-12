IK Multimedia sconta tutto, risparmi fino a 400 euro

Per la fase finale dei festeggiamenti di 25 anni di attività, IK Multimedia sconta un’ampia varietà di hardware e software: di conseguenza questo è il momento giusto per fare scorta di tutto il necessario per la propria produzione musicale in modo da rinnovarla giusto in tempo per affrontare al meglio il nuovo anno.

Al momento sono in corso anche altre offerte dell’azienda, che ha così pensato bene di raccoglierle all’interno di un’unica pagina in modo da permettere ai clienti di ritrovarle tutte più facilmente. Tra gli sconti troviamo software specifici per chitarra e basso, per mixaggio e mastering, strumenti virtuali ma anche prodotti fisici come alcuni strumenti della serie UNO Synth e iRig.

L’azienda propone anche pacchetti in cui si acquistano più prodotti e con uno sconto ancora maggiore, e in qualche caso si riesce a risparmiare fino a 400 euro, come nel caso di Total Studio 3.5 MAX che invece di 1.000 euro ne costa 600. Ma ci sono anche molti altri software che si comprano a metà prezzo, come la versione “crossgrade” del medesimo software, oppure l’aggiornamento di SampleTank 4 MAX, la Collezione Fender per Amplitube e le versioni Brian May e Joe Satriani dello stesso, tanto per citarne qualcuno.

In qualche altra occasione l’offerta supera anche il 50% di sconto, come nel caso di Cinekinetik e Electromagnetik che costano solo 40 euro invece di 150. Ovviamente anche le versioni MAXgrade e Upgrade dei software già in vostro possesso sono scontate, e ad esempio chi acquista UNO Synth Pro a 700 euro riceve in regalo Syntronik 2 MAX, del valore di 300 euro, mentre comprando UNO Synth Pro Desktop a 400 euro si ottiene gratuitamente Syntronik 2, che vale 200 euro.

Per finire, acquistando un qualsiasi prodotto hardware di IK Multimedia spendendo almeno 100 euro (ad esclusione di UNO Synth Pro e UNO Synth Pro desktop, che come dicevamo beneficiano di un regalo a parte) si riceve gratuitamente MixBox per Mac/PC o iPad.

Questa promozione resterà valida fino al 4 gennaio 2022, salvo esaurimento scorte per quanto riguarda i prodotti fisici. Potete dare un’occhiata all’elenco completo delle varie offerte disponibili cliccando qui.