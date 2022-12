Originali e utili, i regali da fare al vostro Mac

Custodia in pelle per MacBook

Se volete fare un regalo d’eccezione, che colpirà certamente nel segno qualsiasi possessore di MacBook, ecco la custodia in pelle di Apple, che su Amazon si paga quasi sempre meno che su Apple Store.

Creata da Apple, si tratta di una comoda fodera realizzata in pelle di alta qualità, con la fodera in morbida in microfibra in grado di protegge il MacBook Pro. È compatibile con i modelli di MacBook Pro 15″ con porte Thunderbolt 3, ma esistono anche le varianti per il MacBook da 12 e 13 pollici. L’aspetto più interessante è però, ovviamente, la capacità di distinguersi dal resto del mercato e l’aspetto esclusivo. In commercio ci sono infatti molte custodie che costano un decimo e che sono in grado di proteggere altrettanto bene il vostro Mac, ma nessuna ha “look and feel” di quella Apple. Da questo punto di vista sono un eccellente anche se costoso regalo di Natale.

Inateck 360° Protezione 13 Pollici Custodia Compatibile con MacBook Air 13 Una alternativa decisamente più economica ma non meno “protettiva” è questo abbinamento di custodia per MacBook da 13″ (Air o Pro di qualsiasi epoca) e disponibile anche per 14″ e 15″ con una custodia per accessori (alimentatore, cavi e adattatori) in grado preservare il portatile da pioggia, urti e polvere. Una striscia protettiva in corrispondenza dell’apertura impedisce alla cerniera di graffiare il computer portatile. Il cuscino imbottito di cotone sui lati protegge i quattro angoli del portatile. E’ disponibile anche in grigio o nero con un costo al pubblico che si aggira sui 24-26 Euro su Amazon. Mouse Logitech MX Master 3s Mouse

Se volete regalare uno dei migliori mouse in commercio, ultima evoluzione di una pietra miliare dovreste pensare ad MX Master 3S

Stiamo parlando di un prodotto al top per ergonomia, fluidità, versatilità, silenziosità e precisione. Con il lancio dell’ultima versione MX Master 3S adotta un sensore ottico a risoluzione variabile, fino a 8.000 DPI in grado di funzionare sulla quasi totalità delle superfici, compreso il vetro, garantendo la rapidità necessaria per lavorare con monitor anche tra i più grandi del mercato

MX Master 3S è costruito intorno ad una rotella MagSpeed Electromagnetic che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, e una seconda rotella laterale di scorrimento, per una navigazione orizzontale più rapida oltre a una forma ergonomica unica, realizzata per garantire il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Il prezzo normalmente si aggira sui 100€

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Gli auricolari sono un classico regalo di Natale anche per chi ha un computer. E se li volete antirumore il prodotto migliore attualmente siano Bose QuietComfort Noise Cancelling Earbuds II. Un nome lungo per un prodotto, che farebbe alzare le antenne anche solo leggendo le prime quattro lettere: Bose è il nome più famoso al mondo quando si tratta di cancellazione del rumore e questi auricolari hanno tutto per confermarne la fama.

Hanno preso il posto della prima versione aumentando la qualità dell’ANC e quella della riproduzione musicale. Hanno anche una miglior ergonomia perché sono più piccoli anche se non piccolissimi. Il loro principale difetto è nella mancanza di un sistema di ricarica wireless oggi disponibile in praticamente tutti i concorrenti e nell’autonomia discreta ma non eccezionale. Costano intorno ai 300 €

Native Union Stow Organizer

Un pratico Organizer che permetterà di mantenere in ordine dispositivi e cavi. Davvero capiente, ma al tempo stesso abbastanza compatto per essere trasportato. Non solo serve a mantenere in ordine tutte le periferiche, ma anche a metterle in sicurezza mentre le si trasporta, e comunque mantenendole al riparo da sporco e polvere quando sono riposte in casa. Nasce con in mente lil mondo iPhone ma può essere usato per qualunque dispositivo e in qualunque contesto in cui è necessario mettere ordine e trasportare cavi e prese. Si acquista a circa 60 €.