iA Writer 7 con funzioni per scrivere testi tenendo conto di fonti, autori e ChatGPT

iA Writer 7.02 è l’ultima versione di una delle applicazioni “zero distrazioni” (senza fronzoli che distraggono chi scrive) più apprezzate, disponibile per macOS e iOS (ne abbiamo parlato in dettaglio qui).

Gli sviluppatori evidenziano la tendenza di aggiungere l’AI dappertutto, di avere preso in considerazione questa possibilità per IA Writer e spiegano: “Come si fa a stabilire se un testo è stato scritto da una persona… o da un robot? A volte non è possibile. Ma altre volte, qualcosa sembra davvero… strano. Utilizzando ChatGPT, spesso neanche ci ricordiamo cosa abbiamo copiato e cosa abbiamo digitato. L’intelligenza artificiale è un ottimo assistente. Ma se consentiamo ciecamente di sostituire i nostri pensieri e le nostre parole, diventiamo i portavoce di una macchina. Dobbiamo avere la certezza di sapere cosa diciamo. E di dire quello che vogliamo dire”.

Il nuovo iA Writer consente di riconoscere le parole digitate e quelle copiate da ChatGPT o da un amico. È possibile evidenziare il testo che si crea e tenere traccia di contributi, artificiali e naturali, in modo che sia la nostra voce quella che trasmessa dalla scrittura.

Le modifiche apportate da un’altra persona vengono sottolineate. La voce “Incolla” nel menu Modifica rileva le conversazioni copiate da ChatGPT e consente di definire automaticamente l’autore delle domande e le risposte a ChatGPT.

La voce Modifica > “Segna come” consente di individuare facilmente l’autore del testo selezionato. Dal menu Modifica > Incolla come” è possibile incollare il testo e indicare l’autore contemporaneamente

La voce Modifica > “Incolla le modifiche da” rileva automaticamente le differenze tra il testo selezionato e il testo copiato e attribuisce le modifiche all’autore scelto.

Le annotazioni sull’autorialità vengono salvate alla fine dei file (elementi utilizzabili per la paternità del testo, sfruttati dai modelli durante l’anteprima, l’esportazione e la stampa); queste annotazioni risultano nascoste durante le modifiche su iA Writer e sono visibili sua altre app.

iA Write 7 richiede macOS 10.15 o versioni successive, “pesa” 16,1MB ed è venduto 59,99€ sul Mac App Store. L’applicazione è multilingua (italiano compreso).

