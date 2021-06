iFixit ha iniziato lo smontaggio dell’iPad Pro M1

iFixit ha iniziato il teardown del nuovo iPad Pro da 12,9″ annunciato a fine aprile e da poco arrivato nei negozi. Dalle prime fasi dello smontaggio è possibile comprendere alcuni dettagli sul display Liquid Retina XDR da 12,9″. Lo schermo in questione racchiude oltre 10.000 mini-LED distribuiti su tutto il retro del display, offre fino a 1000 nit di luminosità a tutto schermo, 1600 nit di luminosità di picco e un contrasto di 1 milione a 1, elementi che secondo Apple permettono di vantare punti di luce più intensi e un livello di dettaglio elevatissimo anche nelle immagini più buie.

Per spingere spingere la luminosità all’estremo, la parte posteriore dello schermo è ricoperta con un array di mini‑LED appositamente progettati, 120 volte più piccoli rispetto alla generazione precedente. Il tutto è coadiuvato da speciali pellicole ottiche e diffusori che mescolano la luce in modo più efficiente, racchiuso in uno spessore di 6,4 mm.

Il display è leggermente più spesso (0,5mm) rispetto al Liquid Retina della prececente generazione di iPad Pro e un po’ più pesante.

Il nuovo iPad vanta connettività 5G con antenne ai lati ed è presente una batteria da 10566 mAh (40,33Wh).

Nel momento in cui scriviamo iFixit non ha ancora terminato il teardown. Nelle prossime ore il sito noto per lo smontaggio e la vendita di parti di ricambio completerà l’operazione, presenterà le guide passo passo allo smontaggio e assegnerà, come di consueto, un punteggio di riparabilità da 1 a 10 (1 = bassa riparabilità, 10 = alta riparabilità).

