Playdate di Panic costerà un po’ di più, ma lo storage sarà maggiorato

Annunciata ormai più di due anni fa, Playdate fa ancora desiderare. Questa console portatile sviluppata da Panic è qualcosa di diverso rispetto a quant’altro in circolazione e di fa notare per il design che usa il giallo, il display monocromatico e la presenza di Imanovella, elemento integrante del gameplay di diversi giochi del dispositivo.

ll design è singolare e oltre allo schermo in bianco e nero (“splendido” secondo Panic), presenta il tipico D-pad a croce, due pulsanti A+B e una manovella laterale che dovrebbe offrire funzionalità simili a quello di uno stick analogico. Quest’ultimo elemento– è stato immaginato da Teenage Engineering, azienda di musica elettronica svedese che ha affiancato Panic nella progettazione e produzione di Playdate.

Il display in bianco e nero ha una risoluzione di 420×200 pixel, non è retroilluminato ma il produttore parla di immagini molto nitide o meglio, “cristalline”, a “elevata riflettività”, in grado di offrire “un’estetica come nessun’altro”.

Introducing Playdate, a new handheld gaming system from Panic. It fits in your pocket. It's got a black and white screen. It includes a season of brand-new games from amazing creators. Oh and… there's a crank???? https://t.co/WiIPUkpjSq Yes. A thread… pic.twitter.com/47BwSOtiiP — Playdate (@playdate) May 22, 2019

Il rilascio della console era in origione previsto per il 2020, ma alcuni problemi hanno obbligato lo sviluppatore di Coda e Untitled Goose Game a rinviare il lancio e il maggior tempo a disposizione è stato sfruttato per perfezionare il prodotto. Ne sapremo di più a breve; Panic riferisce di un “aggiornamento” in arrivo suo canale YouTube, spiegando che martedì saranno rese rilevate informazioni sul pre-ordine.

Il produttore riferisce intanto il prezzo del Playdate: costerà 179 dollari, 30 dollari in più rispetto a quanto annunciato in precedenza. Si è ad ogni modo deciso di mettere a 4 GB di spazio di archiviazione (il doppio di prima) e i giochi iniziali (di serie) saranno 24 invece di 12.

Per il lancio, Panic ha fatto affidamento a diversi grandi nomi indie: Keita Takahashi (il creatore di Katamari Damacy), Bennett Foddy (Qwop), Zach Gage (Really Bad Chess) e Shaun Inman (designer di The Last Rocket). Gli sviluppatori che vogliopno creasre giochi possono sfruttare un SDK gratuito.

Hi. Are you ready for a ✨#PlaydateUpdate✨? We have a lot to catch up on. Our first-ever video update has details on Season One, future games, some surprises and info on future pre-orders. Please join us! 🗓 Premieres Tuesday, June 8th at 9:00 AM PDT

➡️ https://t.co/cfSNsgTqeQ pic.twitter.com/dSClZQmkUy — Playdate (@playdate) June 4, 2021

Sul versante hardware il dispositivo integra Wi-Fi, Bluetooth, una porta USB-C per la ricarica e il jack per cuffia. Panic, software house nota agli utenti Mac per alcune celebri utility come l’editor per la creazione di pagine web Coda o il client FTP Transmit, nel 2013 aveva siglato un accordo con alcuni sviluppatori per la creazione di giochi.