Apple Watch X 2024 richiederà nuovi cinturini e bracciali

L’anticipazione che il prossimo Apple Watch non si potrà più utilizzare con bracciali e cinturini attuali è circolata alcune volte in passato, ma è diventata più concreta in agosto, quando Mark Gurman ha indicato questa possibilità per Apple Watch X o di decima generazione.

Ma questa estate non era ancora chiaro se lo smartwatch dell’aanniversario sarebbe arrivato nel 2024, a dieci anni di distanza dall’annuncio, oppure nel 2025, quindi a 10 anni di distanza dall’inizio della commercializzazione.

Ora il leaker che si firma Kosutami rinforza l’indicazione di Gurman e la precisa ulteriormente. A suo dire la prossima generazione in arrivo avrà un sistema di aggancio completamente ridisegnato che renderà impossibile impiegare cinturini e bracciali già acquistati dagli utenti per tutti i modelli introdotti dal lancio fino ad ora.

Ricordiamo che lo stesso leaker ha previsto correttamente l’arrivo dei bracciali Apple FineWoven prima dell’annuncio di Apple. Kosutami si dichiara convinto al 100% della sua anticipazione, tanto da arrivare a consigliare ai lettori su X di iniziare a vendere i bracciali in loro possesso.

Nessuna informazione se il cambio di sistema di aggancio dei cinturini Apple Watch X o decima generazione verrà implementato anche nel modello Ultra, ma è facile immaginare che se un nuovo Ultra arriverà nel 2024 Apple difficilmente impiegherà due sistemi diversi, anche se nulla impedisce il contrario.

Il leaker non entra nei dettagli dei cambiamenti, e non indica nemmeno la provenienza dell’informazione, già in agosto Gurman aveva descritto cosa possiamo aspettarci.

Connectors of next generation of Watch has completely redesigned…

Literally if you have old bands now, just sell it🤷‍♀️It’s 100% accurate — Kosutami (@KosutamiSan) December 20, 2023

Finora il sistema di aggancio a slitta ha svolto bene il suo lavoro, permettendo di personalizzare al volo l’aspetto di Apple Watch, ma questa soluzione occupa troppo spazio. Secondo Gurman arriverà un nuovo sistema di aggancio magnetico meno ingombrante che lascerà più spazio per batteria e componenti interne.

La guida alla scelta del migliore Apple Watch da acquistare a fine 2023 in questo articolo di macitynet.