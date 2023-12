Resident Evil 4 invade Apple, Death Stranding posticipato

Apple sta accelerando sui videogiochi per tutte le sue piattaforme: come annunciato fin da giugno alla conferenza sviluppatori WWDC 2023 Resident Evil 4 di Capcom ora è disponibile per iPhone, iPad e Mac, la data era stata ufficilizzata a novembre, mentre Death Stranding Director’s Cut, anche questo in precedenza indicato entro la fine dell’anno, è stato posticipato all’inizio del 2024.

Chi non ha mai giocato al titolo Capcom che è considerato una pietra miliare dei survival horror ora può farlo sul proprio dispositivo Apple, ma vale anche per chi ci ha già giocato e vuole riviverlo: in occasione del lancio il prezzo di listino di 59,99 euro è scontato della metà a 29,99 euro come acquisto in app. Ma occorre prestare attenzione alla quantità di spazio occupato dal gioco.

La versione di prova limitata si può scaricare gratis, ma gli utenti che desiderano giocare alla versione completa a pagamento devono prepararsi a un massiccio download. Lo sviluppatore informa che sono necessari circa 70 GB di spazio di archiviazione. Una quantità enorme soprattutto per gli utenti di iPhone, iPad e Mac con tagli inferiori di storage e SSD.

Nei panni dell’agente Leon Kennedy, sopravvissuto all’incidente di Raccoon City, siamo chiamati a tornare nel villaggio infestato da zombie per salvare la figlia rapita del presidente.

È possibile giocare con comandi touch interamente personalizzabili, in ogni caso il gioco è ottimizzato per essere fruito con un controller dedicato, consigliato anche dallo sviluppatore: è compatibile con controller PlayStation, Xbox o altri controller wireless.

I requisiti minimi di sistema sono: iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max, oppure iPad Pro di 3a generazione in poi, oppure iPad Air con chip M1 di 5a generazione. Per quanto riguarda il Mac serve un Mac recente con chip M1 o seguenti e macOS 13 o seguenti.

Resident Evil 4 si scarica da questa pagina di App Store: l’offerta sconto 50% rimane valida fino al 17 gennaio, dopo di che il prezzo sarà di 59,99 euro. Ricordiamo che l’acquisto in-app per il gioco completo vale solo per l’account dell’utente che ha effettuato l’acquisto e non per tutti i membrei del piano Famiglia.

Per quanto riguarda invece Death Stranding Director’s Cut fin dal 7 giugno si può preordinare per Mac, mentre successivamente lo studio del leggendario sviluppatore di giochi Video Kojima ha specificato che arriverà anche per iPhone e iPad oltre che per Mac.

Here at @505_Games and @KojiPro2015_EN, we are excited to launch #DeathStrandingDC on iPhone, iPad, and Mac. We just need a little more time!

Stay tuned for a new release date in early 2024.

We can't wait to welcome more Porters to DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT. pic.twitter.com/zCa9Tcecd4

— 505 Games (@505_Games) December 15, 2023