IKEA trasforma lo speaker Symfonisk in lampada da terra

Adesso esiste anche la versione da terra dello speaker – lampada Symfonisk: nel rinnovare questo dispositivo smart per la casa, IKEA e Sonos hanno sostanzialmente aggiunto quattro gambe che sporgono dal fondo estendendosi fino ad una base circolare e hanno cambiato il paralume.

L’idea

L’idea che ha fatto scaturire questo prodotto – spiegano – è stata quella di consentire il posizionamento della lampada-speaker anche in quelle stanze con spazi limitati, nei quali mancherebbe il posto per un tavolino o una cassettiera dove poterlo appoggiare.

Ne parla il Range Design di IKEA, Stjepan Begic, nel comunicato stampa pubblicato di recente:

Abbiamo imparato molto su come le persone vogliono arredare con luci e suoni. Molte di loro vogliono avere diverse fonti di luce su diversi livelli e parti della stanza per creare la giusta atmosfera. La sfida di non avere abbastanza spazio per un tavolo su cui appoggiare la lampada ci ha portato a creare la lampada da terra.

I cambiamenti estetici

Oltre all’aggiunta delle gambe – alle quali si potrebbe contestare l’assenza di un ripiano a metà altezza che sicuramente avrebbe fatto comodo, visto quanto spazio resta vuoto – le due società hanno cambiato anche l’aspetto del paralume, che ora viene fornito in una diversa variante traforata in bambù che diffonde delicatamente la luce in tutta la stanza. E a chi piace cambiare spesso design, è stata aggiunta un’ampia varietà di paralumi alternativi che si possono acquistare separatamente.

Le potenzialità sonore

Forse più interessante il fatto che se la si abbina ad altri prodotti della gamma Symfonisk o di Sonos, questa lampada può fungere anche da altoparlante posteriore in una configurazione Home Theater, specie per il fatto che le gambe mettono lo speaker ad una buona altezza per ricreare il suono surround (in questo caso però bisogna comprarne due).

Symfonisk Prezzi e disponibilità

Questa nuova lampada Symfonisk da terra sarà disponibile negli Stati Uniti nei negozi e sul sito web di IKEA da gennaio al prezzo di 260 $. La lampada Symfonisk da tavolo (al momento siamo alla seconda generazione, che è stata lanciata nel 2020, mentre la prima risale al 2019) invece costa in Italia 159-169 € in base alla colorazione scelta. La versione lampada da terra arriverà in futuro anche in Italia.

Cosa aspettarsi

Sonos ha davanti a sé un 2023 impegnativo: il prossimo anno la società prevede di annunciare un nuovo altoparlante da scrivania di fascia alta (nome in codice Optimo 2) e intende ampliare il proprio mercato lanciandosi «in una nuova categoria di prodotti». Molti pensano e sperano da tempo, forse anni, che arrivino le prime cuffie Sonos.