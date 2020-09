Il Campanello Intelligente con Videocamera Homekit di Netatmo arriva in Italia

Il Campanello Intelligente con Videocamera di Netatmo è appena arrivato sul mercato italiano. Si tratta di un dispositivo che fu presentato nel 2019 durante il Consumer Electronics Show di Las Vegas, ove macitynet.it ebbe l’occasione di provare un prototipo parlandone in questo servizoioe. Il campanello aggancia alla rete WiFi per sapere all’utente chi passa da casa sua in ogni momento, anche quando è fuori.

Se qualcuno suona alla porta, in automatico si avvia una videochiamata sullo smartphone che permette di vedere la persona e decidere – in base a dove ci si trovi in quell’istante – se rispondere direttamente da casa o dal cellulare, grazie al microfono integrato. In questo modo, per esempio, l’utente può indicare al postino dove lasciare un pacco mentre è al lavoro, oppure dare il benvenuto ai suoi ospiti mentre finisce di preparare la cena.

Il Campanello Intelligente con Videocamera Netatmo protegge anche la casa da eventuali intrusi grazie alla funzione di rilevamento di attività sospette, aumentando così il livello di sicurezza domestica. Nello specifico, l’algoritmo di Intelligenza Artificiale consente di distinguere una persona da un movimento innocuo: se qualcuno si sofferma per tanto tempo davanti all’ingresso, l’utente riceve la notifica “Persona rilevata” sul proprio smartphone, corredata da un filmato con la registrazione dell’evento.

Per altro è altamente personalizzabile: quando una persona suona alla porta, l’utente può decidere se il Campanello deve inviargli una notifica sul cellulare tramite l’app Netatmo Security e registrare un video, oppure no. Inoltre, con la funzione Alert-Zones, si possono definire delle specifiche aree di controllo e di rilevamento delle persone: a seconda dell’organizzazione della casa e della sua configurazione, per esempio, si possono selezionare il vialetto principale, il cancello o l’ingresso del garage. In questo modo, l’utente verrà dunque avvertito solo se accade qualcosa di sospetto in uno di questi spazi.

Tutte le funzionalità del Campanello Intelligente con Videocamera di Netatmo sono gratuite, compresa l’archiviazione dei video. La cronologia delle chiamate ricevute e i filmati vengono salvati localmente su una scheda microSD interna crittografata in modo tale da offrire un’elevata protezione dei dati. Per rendere ancora più sicuro il trasferimento sullo smartphone dell’utente, il dispositivo utilizza connessioni crittografate end-to-end.

L’installazione è semplice e può essere effettuata in totale autonomia. Basta conservare la suoneria cablata esistente e sostituire il bottone del vecchio campanello con quello del Campanello Intelligente con Videocamera, compatibile con la maggior parte degli impianti elettrici a 8-24 volt e a 230 volt. Prima di acquistarla potete verificare la compatibilità del prodotto con il suo impianto attraverso questa pagina del sito web ufficiale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il dispositivo è dotato di una videocamera Full HD da 1080p con un grandangolo da 140 gradi. La funzione HDR attenua i cambiamenti di luce improvvisi e consente all’utente di vedere chiaramente ciò che accade davanti casa, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. In questo modo i volti dei visitatori saranno sempre chiari, anche in controluce. Inoltre, grazie alla visione notturna a infrarossi, il campanello consente di proteggere la casa anche di notte perché gli individui davanti alla porta saranno visibili perfino nel buio più totale.

E’ ovviamente, come tutti i prodotti Netatmo, compatibile con Apple HomeKit. L’utente può creare diverse combinazioni e scenari personalizzati, collegandolo ad altri dispositivi smart di casa. Per esempio, quando viene rilevata una persona davanti all’ingresso, le luci esterne potranno accendersi automaticamente in segno di accoglienza o per mettere in fuga un potenziale intruso. Si possono anche utilizzare i comandi vocali per accedere allo storico delle immagini o video, ma anche a quelli in tempo reale. Basta dire “Siri, mostrami l’ingresso” per visualizzare cosa sta succedendo nella parte anteriore della propria casa.

Per finire è realizzato con tecnologia HZO ed è dotato anche della certificazione IP44 che ne attesta la totale impermeabilità e resistenza a qualsiasi condizione atmosferica: pioggia, neve, umidità, polvere e sporco. Il Campanello Intelligente di Netatmo sarà in vendita a partire da lunedì, 28 settembre sul sito ufficiale e pure su Amazon al prezzo di 299,99 euro.