“Long Way Up”, il viaggio di Ewan McGregor e Charles Boorman è su Apple TV+

13mila miglia in cento giorni, attraversando 16 confini e visitando 16 paesi diversi, con Ewan McGregor e Charles Boorman. Questo viaggio è “Long Way Up”, la nuova serie tv arrivata su Apple TV+ il 18 settembre 2020.

“Long Way up” è una serie di episodi che ha come protagonisti proprio i due amici Ewan McGregor e Charles Boorman, di nuovo in sella e in viaggio per l’America dopo oltre un decennio dalla loro ultima avventura in moto intorno al mondo. Il percorso di “Long Way Up” è un viaggio che parte dall’estremo Sud del Sud America, Ushuaia, e che prosegue in motocicletta attraverso il Sud America, l’America Centrale e il Messico.

I primi tre episodi di “Long Way Up” sono ora disponibili su Apple TV+, sono stati rilasciati contemporaneamente il 18 settembre 2020, mentre i successivi saranno pubblicati settimanalmente.

Oltre alle prima tre puntate di “Long Way Up” Apple a sorpresa ha reso disponibili sulla piattaforma di tv in streaming anche “Long Way Down”, il viaggio, trasmesso per la prima volta nel 2007, di 15mila miglia dal Nord della Scozia al Sud Africa, e “Long Way Round”, un giro intorno al mondo partito da Londra e conclusosi a New York.

