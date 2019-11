Il Gruppo Volkswagen aumenta gli investimenti in ibrido e mobilità elettrica

Il Gruppo Volkswagen continuerà a investire fortemente nel proprio futuro. Durante l’ultimo incontro del Consiglio di Sorveglianza è stato discusso e approvato il piano degli investimenti per il periodo 2020 – 2024*. Il Gruppo prevede di spendere quasi 60 miliardi di Euro nei prossimi cinque anni in aree future come ibridizzazione, mobilità elettrica e digitalizzazione. Una cifra che corrisponde a poco più del 40% degli investimenti dell’Azienda in immobili, impianti e macchinari e dei costi di sviluppo nel periodo di pianificazione, con un incremento di circa 10 punti percentuali rispetto alla precedente programmazione. Il Gruppo intende investire circa 33 miliardi di Euro, sui circa 60 previsti, esclusivamente nella mobilità elettrica.

“Accelereremo ulteriormente il passo nei prossimi anni con i nostri investimenti. L’ibridizzazione, l’elettrificazione e la digitalizzazione della nostra flotta stanno diventando aree d’azione sempre più importanti. Intendiamo trarre vantaggio dalle economie di scala e creare le massime sinergie. Alla luce del peggioramento del quadro economico, stiamo anche lavorando per incrementare la nostra produttività, la nostra efficienza e ottimizzare i nostri costi base in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi” ha affermato Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen.

È stato modificato anche il piano a lungo termine per i prossimi 10 anni. Entro il 2029, il Gruppo programma di introdurre sul mercato fino a 75 modelli puramente elettrici e 60 modelli ibridi. La previsione di veicoli elettrici salirà a circa 26 milioni e a 6 milioni circa di ibridi.

Circa 20 milioni dei veicoli elettrici previsti fino al 2029 saranno basati sulla piattaforma modulare di Gruppo MEB. La maggior parte dei rimanenti 6 milioni di veicoli sarà invece basata sulla piattaforma PPE (High Performance Platform). I modelli elettrici saranno prodotti negli stabilimenti del Gruppo a Mladá Boleslav (Repubblica Ceca), Chattanooga (USA), Foshan e Anting (Cina); in Germania, la produzione sarà distribuita tra gli impianti di Zwickau, Emden, Hannover, Zuffenhausen e Dresda. Sono stati confermati i piani per la fabbrica di Emden, secondo i quali la produzione del SUV del segmento C (ID.Next) dovrebbe iniziare nel 2022.

